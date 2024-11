Vendée Globe: Jean Le Cam, le doyen, nouveau leader

La nuit de vendredi à samedi dans le Vendée Globe a souri à Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor-Lux), qui a bondi de la dixième place qu'il occupait vendredi à 19h00 (18h00 GMT) à la première samedi au pointage de 07h00 (06h00 GMT).

Le Cam, le doyen de la compétition à 65 ans, qui a choisi après avoir passé l'île de Madère une option plus à l'est que le reste de la flotte, possédait au petit jour 28,30 milles d'avance sur l'Italien Giancarlo Pedote (Prysmian), le précédent leader de la dixième édition de ce périple autour du monde en solitaire. Benjamin Ferré (Monnoyeur-Duo for a job) complète le podium provisoire à 38,47 milles de Le Cam.

Seul Conrad Colman (MS Amlin) a suivi le skipper aux six Vendée Globes le long des côtes africaines, et occupait la 11e place samedi matin à 63,36 milles de son aîné.

"Après beaucoup de grattages de tête, beaucoup d’incertitudes et beaucoup d’angoisses, j’ai décidé de me séparer de la flotte et j’ai pris le sillage de Jean Le Cam pour longer la côte africaine. Ca se passe plutôt bien, j’avance à 12 nœuds dans un vent de moins de 10, donc je suis toujours émerveillé par l’efficacité de ce genre de bateau. C’est calme, le vent est un peu instable, mais tant que j’ai du vent, je m’en fous !", a commenté le marin américano-néo-zélandais à la radio des organisateurs.

Le "Roi Jean" et lui ont pris du terrain au reste de la flotte qui était empêtré dans la pétole (zone sans vent) avec leur option plus à l'ouest. Résultat, une trentaine de bateaux étaient regroupés en moins de 100 milles au lever du jour samedi.

"L’enjeu, c’est de sortir de cette zone vite ! C’est vraiment mou, donc j’espère que ça va bientôt démarrer, de notre côté par rapport aux autres, pas du côté sud-est ! C’est serré dans la flotte, j’ai Thomas (Ruyant) qui joue pas loin, je suis bord à bord avec Jérémie (Beyou) et Louis (Burton), Yoann (Richomme) est juste à côté aussi, on essaie de s’extirper", a commenté Charlie Dalin (Macif) à la radio des organisateurs en début de nuit vendredi.

Au milieu de la nuit, cependant, les bateaux ayant mis cap à l'ouest ont retrouvé un peu de vent alors que, selon les routages, Le Cam foncerait à son tour vers la pétole...

Le Britannique Sam Goodchild (Vulnerable), deuxième vendredi soir, n'est plus désormais que sixième, alors que les skippers de tête se dirigent vers le Cap Vert.

Loin derrière, le Hongrois Szabolcs Weöres est en grande difficulté. Il se déroute vers l'archipel des Canaries, afin d'y effectuer des réparations sur sa grand-voile.

. Classement de la 10e édition du Vendée Globe samedi à 07h00 (GMT+1):

1. Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor-Lux) à 22.663,54 milles de l'arrivée

2. Giancarlo Pedote (Prysmian) à 28,30 milles du leader

3. Benjamin Ferré (Monnoyeur - Duo for a job) à 38,47 milles

4. Alain Roura (Hublot) à 40,82 milles

5. Damien Seguin (Groupe Apicil) à 48,14 milles

6. Sam Goodchild (Vulnerable) à 49,44 milles

7. Samantha Davies (Initiatives - Coeur) à 52,35 milles

8. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 54,12 milles

9. Antoine Cornic (Human Immobilier) à 60,26 milles

10. Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) à 61,54 milles

...

39. Szabolcs Weöres (New Europe) à 466,70 milles

Abandon:

Maxime Sorel (V and B-Monbana-Mayenne)

