Vendée Globe: Le Cam repris par Goodchild à l'approche du Pot-au-Noir

Le marin britannique Sam Goodchild (Vulnerable) a repris à Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor-Lux) la tête de la 10e édition du Vendée Globe mardi soir alors que la flotte avançait vers l'imprévisible Pot-au-Noir.

Au pointage de 19h00 (GMT+1), Goodchild pointe avec près de 50 milles sur son premier poursuivant, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), et 64 milles sur le 3e Thomas Ruyant (Vulnerable)

Tenant de la stratégie est, Le Cam était passé entre le Cap Vert et les côtes africaines il y a quelques jours. Profitant de vent un peu plus porteurs, il avait réussi à s'emparer temporairement d'une courte avance sur le gros de la flotte, partie à l'ouest.

Mais les leaders de l'ouest ont tous accéléré la cadence dans l'après-midi de mardi signant des pointes à plus de 25 noeuds.

"Ça accélère petit à petit. On sort de la zone de rupture d’alizés et on va avoir du vent jusqu’à l’entrée du Pot-au-Noir. Même si ces derniers jours ont été assez paisibles et donc plutôt agréable, c’est vrai que c’est sympa de retrouver de la pression", a résumé Clarisse Crémer (L'Occitane) auprès des organisateurs mardi, 11e à 110 milles de Goodchild.

A l'approche du Pot-au-Noir, où les bateaux peuvent s'engluer dans la pétole, les skippers passés à l'ouest se félicitent d'aborder la zone par sa portion la plus étroite.

"On sait que plus on passe le Pot-au-Noir dans l'ouest, plus il est étroit et donc facile à traverser en principe. Il se trouve que la stratégie de ces derniers jours nous a amené à faire énormément de gain de ce côté ce qui, d'une certaine manière, nous simplifie les choses aujourd'hui", a apprécié Nicolas Lunven (Holcim-PRB).

Selon les organisateurs, les leaders devraient débuter la traversée du Pot-au-Noir mercredi.

"Concrètement, les premiers devraient y entrer mercredi en milieu de journée et en ressortir 24 heures plus tard. En l'état, on peut s'attendre à ce que les leaders composent avec davantage d’activité (grains, pluies...) que leurs poursuivants", a avancé avec une certaine prudence Basile Rochut, consultant météo de la course.

A l'arrière de la course, Louis Burton (Bureau Vallée) a réussi à colmater les fissures soudainement apparues sur le pont et a repris sa marche dans des conditions moins stressantes (25e à 281 milles de la tête), selon l'organisation.

Szabolcs Weöres (New Europe), bon dernier à 952 milles, a lui aussi enfin pu reprendre la course après avoir recousu sa grand voile à l'abri dans l'archipel des Canaries qu'il a quitté lundi vers 18h30 (GMT+1).

. Classement de la 10e édition du Vendée Globe mardi à 19H00 (GMT+1):

1. Sam Goodchild (Vulnerable) à 21898,62 milles nautiques de l'arrivée

2. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 43,50 milles du premier

3. Thomas Ruyant (Vulnerable) à 64,30 milles

4. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 65,32 milles

5. Jean Le Cam (Tout Commence en Finistère - Armor-Lux) à 82,79 milles

6. Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 82,79 milles

7. Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 93,10 milles

8. Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 98,14 milles

9. Samantha Davies (Initiatives-Cœur) à 99,27 milles

10. Jérémie Beyou (Charal) à 107,06 milles

...

25. Louis Burton (Bureau Vallée) à 281 milles

39. Szabolcs Weöres (New Europe) à 952 milles

Abandon:

Maxime Sorel (V and B-Monbana-Mayenne)