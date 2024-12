Vendée Globe: le leader Dalin stabilise son écart avec Simon

Charlie Dalin (Macif) continue sa course en tête du Vendée Globe, qu'il mène depuis lundi, sans accroître son avance samedi sur son premier poursuivant Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), toujours relégué à 290 milles nautiques.

Les deux skippers français poursuivent leur route vers le cap Leeuwin en Australie par le sud, longeant la zone d'exclusion arctique (ZEA), que les 38 concurrents ont interdiction de pénétrer pour éviter les icebergs.

Actuellement dans les Cinquantièmes Hurlants, zone particulièrement venteuse, Dalin et Simon font face à plus de 30 nœuds de vent et à des vagues avoisinant les 7 mètres, dans des eaux glaciales sous les 6 degrés.

"Ça caille fort !", a résumé le skipper de Groupe Dubreuil, qui a enchaîné sept empannages (changements de bord par vent arrière) dans la nuit pour s'écarter de la zone interdite.

Au pointage de 19h00 (GMT+1) samedi, Charlie Dalin n'a pas repris d'avance sur ses poursuivants depuis 12 heures, après avoir augmenté son écart de 75 milles nautiques sur Simon dans la nuit de vendredi à samedi.

Sa vitesse moyenne sur les dernières 24 heures (30km/h) est toutefois plus élevée que celle du skipper Groupe Dubreuil (24 km/h).

Le choix, plus risqué, de passer par le sud s'avère toujours payant pour Dalin et Simon, à l'inverse de leurs sept premiers poursuivants qui ont choisi de "profiter de conditions un peu plus calmes" au nord, comme Nicolas Lunven, mais ne sont pas non plus épargnés par le vent.

"Cette route nord était censée être meilleure que ça. On n'a vraiment pas été bien servis", a regretté auprès de l'organisation le Français de 42 ans, septième à plus de 1000 milles nautiques du leader.

"On a eu des zones de molles pas prévues et fait une nuit complète dans les orages mais le clou du spectacle a été l'anticyclone qui a gonflé et qui nous a mangés" , a-t-il ajouté.

L'écart entre Charlie Dalin et le troisième skipper, Yoann Richomme (Paprec Arkéa), reste sensiblement le même qu'au pointage de 7h00, à quelque 530 milles nautiques.

Cinquième de la course autour du monde en solitaire, Jérémie Beyou (Charal) récupère 55 milles nautiques sur Charlie Dalin et se rapproche de son compatriote Thomas Ruyant (Vulnerable) 85 milles devant.

. Classement de la 10e édition du Vendée Globe samedi à 19h00 (GMT+1):

1. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 14091,23 milles nautiques de l'arrivée

2. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 290,04 milles du leader

3. Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 531,28 milles

4. Thomas Ruyant (Vulnerable) à 667,15 milles

5. Jérémie Beyou (Charal) à 971,39 milles

6. Sam Goodchild (Vulnerable) à 987,81 milles

7. Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 1002,97 milles

8. Paul Meilhat (Biotherm) à 1047,51 milles

9. Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 1086,90 milles

10. Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) à 1350,51 milles

...

38. Szabolcs Weöres (New Europe) à 5268,68 milles

Abandons: Maxime Sorel (V and B-Monbana-Mayenne), Louis Burton (Bureau Vallée)