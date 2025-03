Vendée Globe: près de 2,5 millions de personnes présentes au départ et aux arrivées

A l'arrivée de Violette Dorange aux Sables d'Olonne, le 9 février 2025. Au total, près de 2,5 millions de personnes se sont rendues dans la "capitale" du Vendée Globe pour assister au départ et aux arrivées des skippers

Près de 2,5 millions de personnes se sont rendues aux Sables-d'Olonne pour assister au départ et aux arrivées des skippers du Vendée Globe, a annoncé mardi l'organisation de la course, se félicitant d'un tel engouement.

Après une édition 2020 suivie à distance en raison de l'épidémie de Covid-19, "2,45 millions de personnes sont venues voir le Vendée Globe", a déclaré le président du Vendée Globe et du Conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf, lors d'une conférence de presse.

Les visiteurs étaient là au départ, le 10 novembre, puis au fol des arrivées des skippers, du vainqueur Charlie Dalin le 14 janvier au dernier, hors délais et non classé, Denis Van Weynbergh le 8 mars.

Outre le retour des visiteurs aux Sables-d'Olonne, le Vendée Globe a également enregistré des records de suivi à distance. Quelque 22 millions de Français ont regardé des images du départ de la course, a souligné l'organisation.

Le Vendée Globe a été massivement suivi dans le monde entier avec 198 diffuseurs (+30% par rapport à 2020): le reflet "d'une course de plus en plus internationale", s'est réjoui Alain Leboeuf.

La fréquentation sur le site et l'application de la course autour du monde a "explosé" avec 160 millions de visites (+37% par rapport à 2020). Sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés aux comptes officiels du Vendée Globe a augmenté de 55% pour atteindre 1,6 million, porté par la popularité de certains skippers, de la benjamine Violette Dorange au doyen Jean Le Cam.

Au niveau sportif aussi cette édition aura été marquée par plusieurs records. En s'imposant en 64 jours 19 heures et 22 minutes, Charlie Dalin a amélioré de plus neuf jour la marque établie par Armel Le Cléac'h en 2017.

"On a tous été surpris de ce temps record", a souligné le président de la course mardi. Lors du Vendée Globe 2024, Sébastien Simon a établi le record de la distance parcourue en 24 heures (615 miles) et Justine Mettraux a battu le record féminin de 11 jours.

L'organisation a également annoncé qu'un événement de clôture de cette 10e édition, lors duquel les 40 skippers défileront sur leurs bateaux dans le chenal des Sables-d'Olonne aurait lieu le 10 mai.