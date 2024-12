Vendée Globe: Richomme en tête de peu devant Dalin

Le leader du Vendée Globe Yoann Richomme (Paprec Arkéa) a légèrement accentué son avance sur son premier poursuivant Charlie Dalin (Macif) dimanche, au pointage de 19h00 (GMT+1).

Les deux marins, qui se relaient en tête du tour du monde sans escale depuis plusieurs jours, ne sont séparés que de huit petit milles en cette 21e journée en mer.

"C'est drôle et assez incroyable d'être bord à bord comme ça, au milieu de nulle part. On se retrouve comme à l'époque du Figaro même si on a déjà vécu ça en Imoca puisque l'année dernière on avait terminé premier et deuxième de la Fastnet Race avec cinq minutes d'écart", a rappelé Dalin.

Juste derrière eux, le Vendéen Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) se trouvait à 28 milles du leader, tandis que Thomas Ruyant (Vulnerable) accusait désormais 92 milles de retard.

Le reste de la flotte a encore perdu du terrain sur ce quatuor et seuls les neuf premiers naviguent dans l'Océan Indien pour le moment.

A l'approche des îles Marion et Prince Edward, ces neufs marins sont confrontés à un dilemme: "ils doivent décider de la manière la plus judicieuse de négocier une dépression qui déboule derrière eux", a expliqué dans la soirée la direction de course.

"Passer au milieu, ça ne donne pas très envie. Il reste deux options : passer au sud ou passer au nord. Dans le premier cas, c'est un peu risqué mais ça raccourcit la route. Dans le second, il faut être sûr de ne pas se retrouver bloqué dans la molle et donc de passer trois jours de plus que nécessaire dans l'Indien", a décrit Sam Goodchild (Vulnérable).

. Classement du Vendée Globe dimanche à 19h00 (GMT+1):

1. Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 16.521,09 milles nautiques de l'arrivée

2. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 7,95 milles du premier

3. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 28,36 milles

4. Thomas Ruyant (Vulnerable) à 92,83 milles

5. Jérémie Beyou (Charal) à 245,83 milles

6. Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 282,44 milles

7. Sam Goodchild (Vulnerable) à 396,27 milles

8. Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 403,25 milles

9. Paul Meilhat (Biotherm) à 651,17 milles

10. Samantha Davies (Initiatives-Coeur) à 1.163,52 milles

...

39. Szabolcs Weöres (New Europe) à 3.967,39 milles

Abandon: Maxime Sorel (V and B-Monbana-Mayenne)