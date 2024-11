Vendée Globe: un groupe de tête bord à bord à Madère

Un groupe de onze bateaux emmenés par le Normand Charlie Dalin (Macif) était en passe mercredi soir de dépasser l'île de Madère (Portugal) au large du Maroc avec une légère avance sur le reste de la flotte du 10e Vendée Globe.

Au pointage de 19h00, Dalin avait repris la tête du classement général, affichant deux petits milles d'avance sur Yoann Richomme (Paprec Arkea) et trois sur Sam Goodchild (Vulnerable).

Ce trio de tête, qui dominait déjà le classement la veille, a vu un groupe de poursuivants se rapprocher dangereusement à la faveur d'une météo très stable dans l'Atlantique nord.

Jérémie Beyou (Charal) et Thomas Ruyant (Vulnerable) pointaient désormais à moins de dix milles des trois leaders et, un peu plus loin, Nicolas Lunven avait également retrouvé le paquet de tête après avoir pris une option ouest risquée mais payante.

Le Breton, deux fois vainqueur de la Solitaire du Figaro, est passé de la 38e place mardi à la 7e en 24 heures, signant du même coup le nouveau record de distance parcourue en un jour à bord d'un monocoque : 546,60 milles (1.1012 km).

Au cœur de la flotte, les avaries ont commencé à s'accumuler après trois jours de course. Maxime Sorel (V and B - Monbana - Mayenne), blessé à la cheville, a pris la décision d'aller s'abriter à Madère pour pouvoir monter à son mât et réparer une pièce qui lui empêche de hisser la grand-voile.

"Il a fallu me résoudre à l’évidence : le hook est cassé. Je ne m’attendais pas à un début de Vendée Globe aussi compliqué", a raconté le marin malouin, 10e du dernier Vendée Globe.

Le skipper hongrois de New Europe Szaboles Weores a de son côté informé la direction de course avoir arraché deux voiles après être parti au tas. Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) a elle perdu en mer sa grand-voile d'avant.

"Sans cette voile, les prochains jours au portant dans des petits airs ne vont pas être très drôles. J’ai perdu beaucoup d’énergie mais la course est encore longue", a expliqué la navigatrice de 34 ans dans une vidéo envoyée depuis le bord.

Tous les skippers ont passé le Cap Finisterre et étaient encore en course en début de soirée. Selon les organisateurs, il s'agit de la première fois depuis vingt ans et la 5e édition du Vendée Globe.

. Classement de la 10e édition du Vendée Globe mercredi à 19h00 (GMT+1):

1. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) : 23 212,52 milles nautiques de l'arrivée

2. Yoann Richomme (Paprec Arkéa) : 2,04 milles du premier

3. Sam Goodchild (Vulnerable) : 3,09 milles du premier

4. Jérémie Beyou (Charal) : 6,43 milles du premier

5. Thomas Ruyant (Vulnerable) : 8,51 milles du premier

6. Louis Burton (Bureau Vallée) : 26,40 milles du premier

7. Nicolas Lunven (Holcim - PRB) : 28,14 milles du premier

8. Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) : 40,79 milles du premier

9. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) : 45,84 milles du premier

10. Yannick Bestaven (Maître Coq V) : 46,44 milles du premier

(...)

40. Xu Jingkun (Singchain Team Haikou) à 374 milles du premier