Vendée Va'a, une course de pirogues polynésiennes

La Vendée Va'a est une course en pirogue polynésienne qui se déroule en Vendée. Leila TAMA avait remporté cette course l'année dernière avec Vahine Hoe no Raiatea. Cette année, elle est arrivée 2ème. Leila TAMA est notre invitée.