Vénus Williams : la championne révèle ses années de douleurs dues à des fibromes et dénonce la négligence des médecins

"Personne ne devrait avoir à subir cela !" Dans une récente interview exclusive accordée à l'émission Today Show sur NBC News, Venus Williams a révélé que, pendant la majeure partie de sa vie, les médecins ont ignoré ses douleurs menstruelles extrêmes, ses nausées et son anémie.

Alors que le monde entier la voyait dominer le tennis, la septuple lauréate du Grand Chelem, aujourd'hui âgée de 45 ans, s'est battue pendant des années contre cette maladie. Elle savait qu'elle avait des fibromes, mais personne ne lui a expliqué à quel point ils affectaient sa santé et ses performances.

Je n'ai pas agité le drapeau blanc. Ce n'est pas un problème pour moi. Venus Williams

Chaque mois, ses crampes menstruelles s'intensifiaient et les nausées augmentaient. Elle se retrouvait souvent à "rester aux toilettes, en attendant que ça passe".

La championne portait plusieurs couches de vêtements pour cacher les saignements, vomissait souvent à cause des crampes. Elle devait s'allonger sur le sol des vestiaires pendant les tournois.

Souffrant en silence, elle a continué à jouer : "Je n'ai pas agité le drapeau blanc. Ce n'est pas un problème pour moi".

"Un contrôle naturel des naissances" ?

Bien que les médecins aient surveillé ses fibromes à l'aide d'échographies, ils n'ont jamais communiqué d'informations à ce sujet à Vénus Williams.

Ce n'est pas drôle du tout de priver quelqu'un de la possibilité d'avoir un enfant ou de fonder une famille s'il le souhaite. Ce n'est pas une blague. Venus Williams

"Je ne savais pas qu'ils étaient très gros, dit-elle. Je ne savais pas qu'ils grandissaient, grandissaient et grandissaient. Un autre médecin a plaisanté en disant que ses symptômes étaient un 'contrôle naturel des naissances'".

"Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Personne ne me l'a expliqué, confie la championne. Avec le recul, je me dis que ce n'est pas drôle du tout de priver quelqu'un de la possibilité d'avoir un enfant ou de fonder une famille s'il le souhaite. Ce n'est pas une blague".

Une carrière impactée

Ses saignements excessifs et ses douleurs ont eu un impact sur son énergie tout au long de sa carrière. Lorsqu'elle se soumettait à des tests antidopage, ceux-ci signalaient souvent qu'elle était anémique. Au début, elle l'attribuait au syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune caractérisée par une sécheresse des yeux et de la bouche, ainsi que par des douleurs musculaires, de la fatigue et des difficultés à avaler, selon la Cleveland Clinic.

"Il s'agissait de ce dont je souffrais à l'intérieur, à savoir des fibromes et quelque chose d'autre dont je n'avais jamais entendu parler, à savoir l'adénomyose", précise-t-elle.

Plusieurs médecins iront jusqu'à lui proposer une hystérectomie, qui consiste à l'ablation pure et simple de l'utérus, comme seule solution pour soulager ses douleurs.

Les fibromes, excroissances non cancéreuses situées à l'intérieur et autour de l'utérus, sont très fréquents - ils touchent 70 % des femmes blanches et 80 % des femmes noires avant l'âge de 50 ans. Les fibromes provoquent des crampes menstruelles extrêmes, des règles abondantes, des problèmes gastro-intestinaux et des ballonnements. L'adénomyose survient lorsque des tissus semblables à la muqueuse utérine envahissent les parois de l'utérus et provoquent des douleurs, des saignements abondants et des règles irrégulières.

Syndrôme méditerranéen

C'est en s'informant de son côté que Vénus a pu se prendre en charge, notamment en tombant sur un post sur les réseaux sociaux qui disait "Vous n'êtes pas obligée de vivre comme ça". Ce qui l'a conduite au Center for Fibroid Care de NYU Langone, où elle a été diagnostiquée correctement et a subi avec succès une myomectomie (ablation des fibromes utérins).

L'expérience de Venus Williams en matière de fibrome n'est que trop familière aux femmes noires, sur lesquelles les fibromes ont un impact plus grave, et trop souvent, cette douleur est minimisée ou ignorée.

J'espère que quelqu'un verra cette interview et se dira : "Je peux trouver de l'aide. Je ne suis pas obligée de vivre de cette façon". Venus Williams

Mais l'histoire de Venus Williams est aussi le reflet d'un problème plus large : le syndrome méditerranéen, oppression raciste qui consiste à minimiser systématiquement les maladies et les douleurs chez les femmes racisées. Il consiste à croire que les personnes non blanches exagèrent, voire simulent leurs souffrances. Cette stigmatisation entraine des négligences de la part du corps médical qui peuvent conduire à la mort des patientes.

Si aujourd'hui Vénus prend la parole, c'est au nom de toutes celles qui souffrent dans l'ombre sans être prises en compte par leur médecins. La championne s'est engagée aux côtés du centre pour les fibromes NYU Langone pour une médecine plus humaine. "J'espère que quelqu'un verra cette interview et se dira : "Je peux obtenir de l'aide. Je ne suis pas obligée de vivre de cette façon".

