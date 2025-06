Victoire du PSG en Ligue des champions : les principales réactions

. Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et ex-joueur du PSG"

Le grand jour est enfin arrivé. La victoire et avec la manière de tout un club. Félicitations @PSG" (Instagram)

. Emmanuel Macron, président de la République

"Champion mon frère! Jour de gloire pour le PSG ! Bravo, nous sommes tous fiers. Paris, capitale de l’Europe ce soir." (X)

. Marquinhos, capitaine du PSG

"Je n'ai plus de forces, j'ai tout donné. Je voulais trop ça. On a souffert, ça fait douze ans. Ça montre la valeur du club, l'envie qu'ils ont. Regardez tous ceux qui sont là et ceux qui sont au Parc ! Votre énergie nous a donné ce qu'on a fait aujourd'hui." (Canal Plus)

. Ousmane Dembélé, attaquant du PSG

"La finale a été exceptionnelle, le parcours aussi a été exceptionnel, même si au début ça a été difficile. On est montés en puissance et je pense qu'on mérite cette victoire" (au micro de CBS)

. Marie Barsacq, ministre des Sports

"Je tiens à féliciter le PSG pour cette magnifique victoire. C’est la première fois qu’un club remporte la Ligue des Champions avec un tel écart de buts. C’est un moment historique pour le football. Le PSG nous a fait vibrer pendant ces 90 minutes. Ce soir le PSG est sur le toit de l'Europe." (réaction transmise à l'AFP)

. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football

"Le Paris Saint-Germain prend place dans le livre d'or du football et européen (...) Cette victoire (est) historique, la victoire du talent et du plaisir de jouer" (sur X)

. Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel

"La victoire du PSG en Ligue des Champions est une immense fierté pour le football français. Elle récompense l'exigence, le travail et l'ambition d’un club qui, depuis plus d’une décennie, s’est donné les moyens de rivaliser avec les plus grandes institutions du football européen. Le PSG a su bâtir un projet cohérent, structuré, alliant excellence sportive, puissance économique et rayonnement international." (communiqué)

. Anne Hidalgo, maire de Paris

"Quel match fantastique, quel état d'esprit sur le terrain et quel bonheur pour Paris! Cette victoire en Ligue des champions du PSG est historique et nous rend extrêmement fiers de notre équipe." (déclaration à la presse)

. Teddy Riner, judoka du PSG et champion olympique

"L'émotion est forte! Je suis un enfant du club. Gagner cette finale avec tout ceux qui ont fait le détour, 5-0, c'est historique. Je n'imagine pas l'ambiance à Paris. Il y avait un truc de malade ici (à Munich, lieu de la finale). Ce scnario est fou, il est extraordinaire. Je crois que c'est un record 5-0 en finale, c'est du jamais-vu et c'est Paris! (au micro de Canal Plus)