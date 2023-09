Coupe du monde de rugby en France, c'est parti !

Les Bleus font partie des favoris du tournoi et espèrent bien remporter leur première Coupe du monde de rugby, à domicile. En plateau pour l'imaginer : le journaliste Laurent Bellet, rédacteur en chef adjoint au service des sports de France Télévisions, voix des rencontres sportives sur TV5Monde, et Ian Borthwick, le plus français des journalistes néo-zélandais et l'un des meilleurs spécialistes du rugby international.