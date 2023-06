Cyclisme : décès du coureur suisse Gino Mäder

C’est une tragédie dans le monde du cyclisme et du sport. Le coureur suisse, Gino Mäder, 26 ans, est décédé, vendredi 16 juin, des suites de ses blessures. La veille, lors d’une épreuve de montagne, il avait chuté lors de la cinquième étape du Tour de Suisse. La course a été neutralisée, vendredi, pour former un cortège en son hommage.