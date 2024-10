TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 8 s

Handi du Marathon des sables : l'extrême dépassement de soi

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Pierre et Myriam Cabon Cabon viennent de parcourir le Marathon des sables, l'une des courses les plus difficiles et exigeante au monde. Tous deux sont des rescapés des attentats du Bataclan, à Paris, le 13 novembre 2015.