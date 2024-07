JO-2024 : Bouhera El Ouafi, l'Algérien qui a fait gagner la France

Ils sont Africains et ont marqué l'histoire des Jeux et celle de leur pays. Le premier épisode de notre série sur ces femmes et ces hommes exceptionnels est consacré à Boughera El Ouafi, le marathonien algérien, médaillé d'or des jeux de 1928. Retour sur un destin tragique avec Pierre Desorgues et Lionel Bellon.