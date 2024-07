TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 49 s

JO Paris 2024 : la Belgique en quête d'une moisson de médailles

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Dans le "contre-la-montre" cycliste, Remco Evenepoel et Wout van Aert ont offert les deux premières médailles à la délégation belge, dont une en or. Quelles sont les autres chances de médailles pour la Belgique aux Jeux de Paris 2024 ? Nous en parlons avec Jean-Michel Saive, président du COIB, le Comité olympique et interfédéral belge.