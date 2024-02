"Joyeux jour de Boléro !": Torvill et Dean de retour à Sarajevo 40 ans après les JO

Quarante ans après avoir marqué les esprits du monde entier en remportant dans une exécution parfaite l'épreuve de danse sur glace aux Jeux olympiques de Sarajevo, les patineurs britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean sont retournés mercredi dans la ville olympique pour célébrer cet anniversaire.

Le 14 février 1984, le couple mythique du patinage artistique des années 80 avait séduit les 8.000 spectateurs présents dans la patinoire de Zetra - bombardée huit ans plus tard pendant le siège de la ville.

Le couple de danseur sur glace Christopher Dean et Jayne Torvill, lors de JO d'hiver de Lillehammer, le 20 février 1994 AFP/Archives

Au son du Boléro du compositeur français Maurice Ravel, ils avaient interprété en toute beauté l'éternel drame de l'amour impossible.

"Nous avons depuis parcouru le monde entier en interprétant le Boléro, et des gens venaient nous voir pour nous dire : +Je me souviens de l'endroit où j'étais quand j'ai regardé le Boléro lorsque vous vous avez dansé à Sarajevo+", a raconté en conférence de presse Christopher Dean, aux côtés de Jayne Torvill.

Subjugués, les juges leur avaient accordé un maximum de 19 notes de 6.0, synonyme d'une médaille d'or, probablement la plus célèbre de l'édition 1984 des Jeux d'hiver.

Le spectacle de 4 minutes et 4 secondes a fortement marqué l'histoire de la danse sur glace, mais aussi la vie de ses héros.

Pour le célébrer, ils ont été accueillis mercredi par la maire de Sarajevo, Benjamina Karic, et ont rechaussé les patins dans la soirée, dans le cadre d'un tournoi international de jeunes.

"Nous faisons revivre aujourd'hui uniquement les plus belles émotions et nous sommes vraiment honorés du fait que nos Torvill et Dean soient à Sarajevo, dans leur Sarajevo, dans leur ville", a déclaré Mme Karic.

"Etre de retour ici, dans votre belle ville pour participer à cet anniversaire est une grande fierté pour nous" a déclaré avant de danser Christopher Dean.

"Nous pensions juste venir sur la glace et faire une petite vague, mais madame la maire nous a convaincus de faire une petite danse. Mais sans les arbitres!" a-t-il ajouté.

Plusieurs centaines de personnes ont pu alors profiter du spectacle offert par les deux danseurs, entourés de jeunes patineurs, dans la patinoire de Skenderija.

Un demi-siècle de patinage

Parmi les spectateurs, Smiljka Djordjic, 81 ans était arrivée avec trois heures d'avance pour les voir, alors qu'elle n'avait pu assister à leur sacre sur place à l'époque.

Elle qui a observé leur exploit à la télévision, a dit à l'AFP être "vraiment heureuse de les revoir car je suis allée les regarder à Zetra il y a dix ans (à l'occasion du 30e anniversaire des Jeux) et ils étaient encore magnifiques".

Mme Dordjic ajoute que "le conte de fées Torvill et Dean" a inspiré de nombreux jeunes qui se sont mis à patiner après les JO, comme sa fille qui vit aujourd’hui au Canada.

Remportée le jour de la Saint-Valentin, la médaille est célébrée chaque année à leur façon par ses détenteurs: "Jayne et moi nous disons toujours : +Joyeux jour du Boléro !+ Parce que c'est le jour où nous avons gagné les Jeux olympiques. Et c'est grâce au Boléro (...) que nous ayons bénéficié de cette longévité", avait expliqué Dean, 65 ans.

"Ce serait bien de revenir dans dix ans. Espérons que nous pourrons fêter cela. Mais nous sommes simplement heureux de pouvoir être ici, ce jour-là, le jour même où nous avons gagné aux Jeux olympiques", a dit Jayne Torvill, 66 ans.

Torvill et Dean se connaissent depuis leur jeunesse et vont célébrer en 2025 une autre date importante: cela fera 50 ans qu'ils dansent ensemble.

"Et nous sommes toujours les meilleurs amis du monde", s'est félicité Christopher Dean.

Les danseurs, quatre fois champions du monde et trois fois champions d'Europe, avaient arrêté leur carrière après Sarajevo.

Chris avait tout de même convaincu Jayne de rechausser les patins en 1994, histoire d'aller gagner leur 4e Championnat d'Europe ainsi que la médaille de bronze olympique aux Jeux de Lillehammer (Norvège, 1994).