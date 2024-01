La Coupe d'Afrique des Nations d'Istanbul, entre espoir et résignation des jeunes footballeurs africains [LeMémo]

Le 13 janvier s'ouvre la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Chaque année, des milliers de jeunes footballeurs africains arrivent en Europe dans l'espoir d'être repéré et de décrocher un contrat dans un club de football. Pourtant entre faux agents et promesses de contrats non honorés, la grande majorité des jeunes footballeurs africains ne parviennent pas à devenir professionnels. Leïla Salhi et Thomas Lecomte étaient allés en 2017 à la rencontre de jeunes footballeurs participant à la Coupe d'Afrique des Nations d'Istanbul, un tournoi de foot communautaire ayant pour vocation d'aider ces jeunes sportifs.