RDC : dans l'est, les déplacés font aussi leur CAN

Dans l'est de la RDC, dans la province du Nord-Kivu, Goma a vibré au rythme du Festival de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023. Cet événement a rassemblé des joueurs de sept camps de réfugiés. Le but ? Promouvoir la paix et l’inclusion sociale à travers le football.