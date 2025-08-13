Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

L'élection du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football le 2 août dernier s'est déroulée sur plus de 20 heures. 20 heures pendant lesquelles, le vainqueur Abdoulaye Fall est soupçonné d'avoir acheté des votes. Invité de TV5MONDE ce mardi 12 août, le journaliste Romain Molina, soulève également ce qui s’apparenterait à de graves dysfonctionnements organisationnels. Pour l'instant, la Fédération sénégalaise de football n'a pas réagi à ces accusations.

"Achats de vote", "secret du scrutin compromis", "failles organisationnelles à tous les niveaux"... L'enquête pointe une série d'irrégularités et de dysfonctionnements survenus le jour du vote, tenu le samedi 2 août au centre de conférence du Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio.

Point de départ de l'enquête? Des journalistes locaux ont signalé sur les réseaux sociaux des anomalies, raconte Romain Molina, dans un article publié le 11 août sur Sport News Africa. Le photo-journaliste Sané Malang, entre autres, alerte sur les réseaux sociaux en publiant des photographies montrant l'absence de mesures de sécurité et de confidentialité.

Pour être précis : le nombre total de voix pour cette élection = 517 voix. Après vérification de la Commission électorale seul 455 voix sont disponibles (présents). https://t.co/ely5rwHcdc — 𝗦𝗮𝗻𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 🇸🇳🇸🇳🇬🇲🇬🇲 (@sane932) August 2, 2025

Selon Romain Molina, les électeurs étaient notamment autorisés à avoir leur portable avec eux dans l’isoloir pour prendre des photos de leur vote, compromettant ainsi le secret du scrutin. Ces alertes ont été suivies d'une semaine d'investigation pour vérifier et compiler les faits.

"C'est surréaliste ce qu'il s'est passé au Sénégal"

Romain Molina affirme avoir interrogé "plus d'une dizaine de personnes présentes lors de l'élection, ainsi que d'autres membres du milieu footballistique sénégalais". L'élection opposait cinq candidats, dont trois principaux : le président sortant Augustin Senghor, Abdoulaye Fall, qui a été élu, et Mady Touré, qui s'est retiré avant le second tour.

Les témoignages recueillis viendraient confirmer des irrégularités, décrites par Romain Molina comme sans précédent dans le monde du football. "Je n'ai jamais vu une élection pareille depuis des années à travers le monde", explique Romain Molina sur TV5MONDE. "C'est surréaliste ce qu'il s'est passé au Sénégal. C'est pour ça que l'on a mis beaucoup de temps pour tout revérifier".

Le camp d'Abdoulaye Fall Fall nie toute corruption

Selon les informations du journaliste Romain Molina, des rabatteurs ont notamment dirigé des votants vers un parking où une voiture les attendait pour leur remettre de l'argent, en échange de preuves photographiques de leur vote pour le candidat Abdoulaye Fall. Bien que le camp de Fall nie toute corruption, les preuves rassemblées par Romain Molina et les témoignages recueillis de conversations Whatsapp et de photos, suggèreraient le contraire.

D’autre part, le procédé aurait été vérifié par le caméraman du camp de Mady Touré. L'homme se serait fait passer pour un votant d’Abdoulaye Fall et aurait reçu sur un parking attenant 100.000 francs CFA (152 euros) pour son vote en faveur du candidat, toujours selon les informations du journaliste de Sport News Africa.

Abdoulaye Fall a été élu Président de la FSF à l’issue de l’Assemblée générale élective tenue ce samedi 02 août 2025 au CICAD de Diamniadio.



Il succède à Me Augustin Senghor, après un second tour largement remporté (321 voix contre 30 pour le candidat Mady Touré). pic.twitter.com/8b8IrUlcsS — FSF (@Fsfofficielle) August 3, 2025

La FSF n'a pas encore réagi, ni sur son site ni sur ses réseaux. Le gouvernement ne s’est pas mêlé de l'affaire mais selon Romain Molina, des procédures juridiques pourraient être annoncées rapidement.