17 min 55 s

Sport de haut niveau : le mythe de l'homme augmenté

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Les Jeux paralympiques de Paris 2024, une révolution sportive mais aussi technologique avec des prothèses et fauteuils de plus en plus performants. On en parle avec le philosophe Bernard Andrieu, ainsi qu'avec Charles Henry, responsable marketing chez Ottobock France, entreprise allemande qui conçoit et fabrique du matériel pour les athlètes paralympiques.