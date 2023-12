Voile: départ de la course Sydney-Hobart, avec des orages en trouble-fête

Le supermaxi Andoo Comanche, vainqueur de la dernière édition, au départ de la mythique course à la voile Sydney-Hobart, mardi à Sydney (Australie)

Plus de 100 bateaux se sont élancés mardi pour une nouvelle édition de la mythique course à la voile en équipage entre Sydney et Hobart, avec des orages comme invités de dernière minute.

Des éclairs et des précipitations ont touché le port de Sydney quelques minutes avant le départ, pour les 103 voiliers embarqués dans un trajet de 628 milles marins (un peu moins de 1.200 kilomètres) via le détroit de Bass.

Parmi les favoris se trouve le "supermaxi" Andoo Comanche, tenant du titre, qui détient le record de l'épuisante traversée vers Hobart, sur la côte sud de l'île australienne de Tasmanie, en 1 jour, 9 heures, 15 minutes et 24 secondes, établi en 2017.

L'embarcation, longue de plus de 100 pieds (environ 30 mètres), est "rapide dans toutes les conditions", a assuré son skipper, John Winning.

D'ailleurs, Andoo Comanche a pris la tête de l'épreuve après quatre heures de course mardi, comptant une avance de moins d'un mille nautique.

Cette année marque le 25e anniversaire de l'édition de 1998 endeuillée par la disparition de six participants à la suite d'une tempête. Cinq bateaux avaient coulé, et 55 marins avaient été secourus.

Des orages "sévères", de la grêle et des rafales de vent "imprévisibles" sont attendus durant la course, a prévenu Gabrielle Woodhouse, du service australien de météorologie, dans un dernier briefing avant le départ.

Les embarcations toujours à l'eau vendredi risquent de faire face à des vagues hautes de trois à cinq mètres, a-t-elle ajouté.

L'équipage du supermaxi LawConnect apparaît comme l'un des principaux adversaires d'Andoo Comanche, après avoir terminé à la deuxième place lors des trois dernières éditions.

"Je veux toujours gagner la course, et enfin la remporter serait un rêve qui se réaliserait", a déclaré son skipper, Christian Beck, à la chaîne de télévision Channel Nine.

"Le départ est génial, et le pub à la fin est génial aussi, donc j'aime toute la compétition", a-t-il poursuivi.

Parmi les prétendants à la victoire, figurent également deux autres supermaxis: SHK Scallywag, qui arbore un mât plus haut après d'importantes modifications, et les novices de Wild Thing 100.

La météo difficile rend la course "très passionnante" pour l'équipage du SHK Scallywag, a assuré son skipper, David Witt, sur les réseaux sociaux.

La course devrait durer plusieurs jours pour les dizaines de petits voiliers également en compétition, dont le classement dépend de handicaps liés à la taille de l'embarcation.