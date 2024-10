Voile: le défi britannique Ineos Britannia disputera la Coupe de l'America

Le défi britannique Ineos Britannia disputera la Coupe de l'America contre le défi néo-zélandais, une première depuis 1964, après avoir remporté vendredi la finale de Coupe Louis-Vuitton contre le défi italien Luna Rossa à Barcelone, en Espagne.

Skippé par le quadruple champion olympique Ben Ainslie, Ineos Britannia a gagné la première des deux courses disputées vendredi pour sceller la série du premier arrivé à sept points.

"C'est un grand jour pour notre équipe et je ne peux même pas dire à quel point je suis fier de tout le monde", a déclaré le barreur anglais de 47 ans.

"On a lancé ce défi il y a 10 ans, la Grande-Bretagne ne faisait même plus partie de la Coupe de l'America. Cela a nécessité les efforts de beaucoup de monde pour supporter l'équipe financièrement, bien sûr Jim (Ratcliffe) et son équipe à Ineos", a-t-il ajouté.

Commençant la journée à 6-4 face à leur rival italien, Ineos Britannia n'avait besoin que d'une seule victoire supplémentaire pour accéder au match pour l'aiguière d'argent.

Dès la première régate de la journée, les hommes de Ben Ainslie ont réalisé un départ tonitruant pour prendre 150 mètres d'avance sur Luna Rossa à l'issue du premier bord.

Juste après la mi-course, les Italiens sont revenus brièvement à hauteur d'Ineos, avant que le voilier britannique ne reprenne le large pour s'imposer avec 300 mètres d'avance.

Il s'agit de la première fois que Ben Ainslie gagne la Coupe Louis-Vuitton en tant que barreur, en trois tentatives.

Le marin le plus décoré de l'histoire olympique a réussi à mettre fin à une attente de 60 ans côté anglais: obtenir le droit de défier le "defender" de la Coupe de l'America.

En 1964, une équipe menée par le marin Peter Scott était devenue le 2e voilier britannique à obtenir le titre de challenger officiel, mais elle s'était inclinée 4 à 0 face aux Américains du New York Yacht Club.

Ineos tentera donc de devenir la première équipe britannique de l'histoire à soulever le prestigieux trophée à partir du 12 octobre à Barcelone, face au double tenant du titre néo-zélandais.