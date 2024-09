Voile: L'Irlandais Tom Dolan remporte la 55e Solitaire du Figaro

Le skipper irlandais Tom Dolan a remporté jeudi matin la 55e édition de la Solitaire du Figaro à La Turballe (Loire-Atlantique) et est devenu le troisième marin étranger à remporter cette course.

Le navigateur du monocoque Smurfit Kappa-Kingspan, âgé de 37 ans, a passé la ligne de la troisième et dernière étape au petit matin à 5 h 18 min, en septième position, après plus de trois jours et quinze heures en mer.

Le Français Loïs Berrehar (Skipper Macif 2022) a remporté cette étape, après avoir déjà empoché la première à Gijon en Espagne. Mais le retard accumulé à l'arrivée de la deuxième étape à Royan n'a pas permis à ce marin de 30 ans d'inscrire son nom au palmarès d'une épreuve dont il termine deuxième.

"C'était super serré. On s'est arrachés jusqu'au bout, franchement, ça fait plaisir ! C'est un accomplissement, beaucoup de temps, d'acharnement pour des moments qui sont rares. J'avais à cœur d’en gagner une cette année, j’en ai gagné deux", a déclaré, heureux malgré tout, Berrehar.

Son compatriote Gaston Morvan (Région Bretagne - CMB Performance), troisième de cette ultime étape dont l'arrivée s'est jouée dans un mouchoir de poche -- les quatre premiers sont séparés par 1 h 11 min -- se classe également troisième au général.

Au départ de Royan (Charente-Maritime) dimanche et avant un périple éprouvant le long des côtes atlantiques vers les côtes anglaises depuis le Golfe de Gascogne, Tom Dolan devient le premier Irlandais à remporter cette course mythique.

L'Irlandais est le troisième marin étranger à remporter cette course en solitaire après le Belge Joan de Kat en 1970 et le Suisse Laurent Bourgnon en 1988.

"Ce moment j'en ai rêvé, mais vraiment un rêve. Je ne peux pas dire que c'était un objectif. C'était un rêve depuis des années", a-t-il déclaré à son arrivée à La Turballe.

Trente-sept skippers avaient pris le départ de cette 55e édition, vue par la plupart des aspirants hauturiers comme l'un des principaux tremplins pour les courses au large comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum.