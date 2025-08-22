Volley: les Bleues réussissent leurs débuts au Mondial

La capitaine française Helena Cazaute (à droite) réalise un smash au filet face à Porto Rico, au mondial féminin de volley, le 22 août 2025 à Chiang Mai en Thaïlande

L'équipe de France féminine de volley-ball a battu Porto Rico 3 sets à 1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-14) pour son premier match de Coupe du monde en plus de cinquante ans, vendredi à Chiang Mai, en Thaïlande.

Les Bleues ont engrangé un succès précieux face à un concurrent de calibre similaire, en vue de la qualification pour la phase finale, promise aux deux premiers du groupe. Le Brésil et la Grèce se dressent encore sur leur route, dans la poule C.

La France, 15e nation mondiale, ambitionne de disputer les huitièmes de finale, voire les quarts, pour sa première participation au grand raout du volley féminin depuis 1974.

"Ça fait du bien de prendre une victoire. C'est le premier match d'une compétition, c'est pas toujours facile", s'est félicitée la pointue Iman Ndiaye, meilleure marqueuse tricolore, avec 22 points.

La pression de l'événement a pesé sur les épaules des Françaises en début de match, et quand elles semblaient avoir pris le dessus, elles ont déjoué lors d'un troisième set qui a rappelé que les Bleues pouvaient parfois manquer de constance.

"On a encore beaucoup de choses à travailler pour arriver à embêter les top équipes", a remarqué la capitaine Héléna Cazaute (21 points), qui a admis "un peu de crispation" durant le premier set.

"Rien à perdre"

"Le plus important, c'est la réaction qu'on a eue à la fin du set. On ne s'attendait pas forcément à le gagner", a-t-elle poursuivi.

Menées 22-19, les Françaises ont réussi un 6-0 au finish, qui a fait changer la pression de camp.

Dominatrices lors de la deuxième manche, elles se sont néanmoins relâchées lors du set suivant.

Amandha Sylves au bloc et Iman Ndiaye, dont les frappes puissantes ont fait frissonner le public thaïlandais, ont remis de l'ordre et tué tout suspense avant la fin du match en menant 15-5.

Les joueuses du sélectionneur Cesar Hernandez ont encore besoin d'une victoire pour composter leur billet pour Bangkok, où auront lieu les huitièmes de finale.

Elles affronteront dimanche les Brésiliennes, médaillées de bronze aux Jeux de Paris, puis mardi la Grèce.

"Je suis très content. Il y avait beaucoup d'émotions sur ce match. Nos options restent ouvertes pour se qualifier", a réagi l'entraîneur espagnol.

"Le Brésil, c'est l'équipe la plus forte du groupe. On n'aura rien à perdre", a-t-il assuré.

La rencontre entre la France et Porto Rico a donné le coup d'envoi du premier Mondial de volley féminin organisé en Thaïlande, et plus largement en Asie du Sud-Est. La compétition accueille un nombre record de 32 équipes, contre 24 précédemment.

La finale est prévue le 7 septembre à Bangkok.