Volley: Mission accomplie pour les Bleues, qualifiées pour les 8es du Mondial

Les joueuses de l'équipe de France s'encouragent pendant le match du Mondial contre le Brésil le 24 août 2025 à Chiang Mai, en Thailande

L'équipe de France féminine de volley a franchi mardi une étape supplémentaire dans sa progression, en validant sa place pour la phase finale de la Coupe du monde, après son succès à la dure contre la Grèce (3-1: 17-25, 25-21, 28-26, 25-17), à Chiang Mai.

Pour la première fois de leur histoire, les Bleues, longtemps étiquetées comme l'équipe la moins performante des sports collectifs tricolores, vont disputer un huitième de finale, contre la Chine ou la République dominicaine, dimanche à Bangkok.

La jeune sélection entraînée par l'Espagnol Cesar Hernandez accomplit ainsi son objectif initial, mais le niveau affiché depuis une semaine en Thaïlande entretient l'espoir de réaliser un exploit au tour suivant, contre des adversaires réputées plus fortes.

Avec deux victoires pour une défaite -- un crève-coeur au tie break contre le Brésil, vice-champion du monde --, les Françaises, qui répètent vouloir aller le plus loin possible, ont été à la hauteur de leurs nouvelles ambitions.

Les trois précédentes participations des volleyeuses au Mondial, la dernière remontant à 1974, se sont à chaque fois terminées en fond de classement.

En cas de succès probable des Brésiliennes contre Porto Rico, plus tard dans la journée, elles termineront deuxièmes de leur groupe.

Troisième set irrespirable

Contre la Grèce, 28e nation mondiale, les coéquipières d'Iman Ndiaye ont disputé une "finale" pour la qualification, avec le risque d'être éliminées en cas de défaite.

Brillantes contre le Brésil, dans un costume d'outsider qui n'a rien à perdre, elles ont cette fois joué avec l'étiquette de favorites et la pression qui va avec. Une situation inédite pour cet effectif nouvellement construit, qui manque d'expérience à ce niveau.

Dans ce contexte, les Françaises ont enchaîné séquences solides et passages à vide, qui ont parfois fait craindre le pire. Le troisième set, crucial entre deux équipes à égalité, a résumé autant leur inconsistance que leur capacité de réaction.

Longtemps, elles ont subi, malgré les encouragements de la libéro Juliette Gelin, audibles dans la salle: "C'est maintenant qu'il faut le faire!". La Grèce a compté jusqu'à six points d'avance (21-15), avant le réveil sonné par Ndiaye et Héléna Cazaute, les deux meilleures attaquantes.

Le contre française, avec Amélie Rotar (88) et Amandha Sylves (15) tente de s'organiser face au Brésil au Mondial le 24 août 2025 à Chiang Mai en Thailande AFP

Dans un final irrespirable, les Françaises ont sauvé trois balles de set, avant d'empocher la manche à leur deuxième essai, à la suite d'un raté de la passeuse Lamprini Konstantinidou.

Dans la quatrième manche, les Héllènes ont de nouveau pris le meilleur départ, sous l'impulsion de leur réceptionneuse-attaquante Martha Anthouli (2,02 m), jusqu'à baisser de régime et s'incliner.