Wembanyama-Mbappé : une génération de l’individualité ?

Leurs parcours sont similaires. Ils se suivent de très près, sur les réseaux sociaux mais aussi sur leur terrain respectif. Ils se connaissent. Ils s’admirent. Kylian Mbappé et Victor Wembanyama sont à eux deux, le symbole du triomphe français dans le sport. Et pourtant, c’est avant tout en tant qu’individus qu’ils se distinguent, dans un collectif. Un paradoxe qui questionne sur cette nouvelle génération de sportifs de haut niveau.

"Wemby! Wemby! Wemby!". À l'énoncé du nom de Victor Wembanyama, premier choix de draft des San Antonio Spurs jeudi 22 juin, une explosion de joie a irradié l'AT&T Center. Les fans ont célébré l'instant comme si c'était un soir de titre de champion NBA.

Soudainement le volume monte très haut, au moment où le héros du soir ne peut retenir ses larmes d'émotions au micro d'ESPN. "C'est probablement la meilleure soirée de ma vie", a déclaré le phénomène de 2,26 m, capable de dribbler et de shooter de loin comme aucun joueur de sa taille avant lui.

Un moment historique, commenté à travers le monde. Parmi la pluie de louanges et de commentaires, celui d'un certain Kylian Mbappé.

WEMBY 🇫🇷🏀👏🏽🏅…

L’histoire commence maintenant. — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 23, 2023

Rapidement propulsés au sommet

"Wemby, l’histoire commence maintenant". C’est par ce tweet que Kylian Mbappé a commenté la nomination, en première position, de la draft NBA, de Wembanyama.

Une première pour un joueur français. À seulement 19 ans, "Wemby" marque déjà l’histoire du basket français, et peut-être déjà celle de la NBA. Ces propos du joueur du PSG rappellent les éloges faits à un certain… Kylian Mbappé, qui lui aussi, s’est distingué… à 19 ans, en soulevant la Coupe du monde (NDLR : en 2018.

Ce tweet de Kylian Mbappé, c’est une sorte de validation, d’invitation, dans un cercle très restreint de sportifs. Ceux de la nouvelle génération, qui semblent assumer leur statut de "crack ".

Sur la saison 2022-2023, les deux joueurs ont été particulièrement marquants sur le plan individuel.

Kylian Mbappé a remporté le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1, pour la quatrième année consécutive et a notamment inscrit un triplé en finale de Coupe du monde.

Kylian Mbappé, avec son trophée de meilleur joueur de Ligue 1, le 16 mai 2023. Instagram de Kylian Mbappé

Victor Wembanyama a, lui, signé un grand chelem historique aux trophées LNB en étant élu MVP, meilleur jeune, meilleur défenseur, meilleur marqueur et meilleur contreur du championnat.

Ce que Dimitri Martin, journaliste sportif à Canal+, souligne, c’est que "d’un point de vue sportif, les deux ont été des talents précoces. Ils ont atteint un excellent niveau, très vite, en s’affirmant, chacun, comme le meilleur élément de l’équipe dans laquelle il joue".

Victor Wembanyama avec le commissaire de la NBA, Adam Silver, après avoir été sélectionné premier à la draft NBA par les San Antonio Spurs, le jeudi 22 juin 2023, à New York. AP Photo/John Minchillo

La communication, facteur primordial

Chez beaucoup de ceux qui font le parallèle entre les deux joueurs, la facilité consiste à les réduire à leur talent, mais surtout à leur communication. À l’aise en anglais, mais aussi en espagnol, et excellent dans sa communication en français, Kylian Mbappé dénote dans le monde du football.

"C’est assez commun de le dire ainsi, mais c’est dans le sens de l’histoire que Mbappé nous raconte et de la tournure qu’il veut donner à sa carrière, c’est-à-dire, marquer l’histoire de son sport et aller au-delà même du statut de footballeur", souligne Dimitri Martin.

"Mbappé a toujours été fort en communication, on l’a vite entendu s’exprimer. Pour Wembanyama, c’est différent. Il bénéficie d’un accompagnement de l’agence Comsport, qui gère la communication des joueurs de NBA. Il a déjà un cadre établi depuis longtemps. Il a des modèles très précis à suivre, que ce soit Tony Parker ou Boris Diaw, tous les deux français, qui ont joué pour San Antonio", précise le journaliste sportif.

Une différence que l’on sent concrètement, notamment lorsque Kylian Mbappé dénonce la bavure policière subie par Michel Zecler, lorsqu’il refuse de promouvoir une marque d’alcool, ou encore lorsqu’il fait basculer le destin du président de la FFF, Noël Le Graët, en critiquant les propos polémiques que ce dernier a pu tenir à l’égard de Zinédine Zidane.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

"Là où Mbappé rejette des sponsors en équipe de France en faisant part de ses motivations, Wembanyama préfère le faire en indiquant qu’il ne veut pas négocier et qu’il préfère se concentrer sur le basket", précise Dimitri Martin.

Un niveau d’engagement que Wembanyama, n’a pas encore, "car il attend d’obtenir une forme de légitimité, de prendre une dimension, qu’il n’a pas encore et que Mbappé a déjà acquise". Le journaliste sportif le rappelle néanmoins, "malgré son jeune âge, Kylian Mbappé a 6 ans de plus que Victor Wembanyama".

"Mbappé, plus égoïste que Wemby"

Wembanyama, comme Mbappé, est LA tête d’affiche de son équipe. "C’est le plus grand potentiel depuis Lebron James", selon Dimitri Martin.

"L’équipe de San Antonio est en reconstruction, avec beaucoup de jeunes. Il arrive donc en tant que meilleur joueur de l’effectif, il a été le meilleur joueur de son championnat, il a été en finale avec une équipe assez moyenne autour de lui", précise-t-il.

Pour autant, "si à la draft, il a vite été projeté numéro 1, il s’est tout de même servi de sa notoriété pour faire du lobbying afin que son coéquipier Bilal Coulibaly soit mis en avant". Celui-ci a été drafté en 7ème position. "La France a donc eu, pour la première fois, un joueur drafté en première position, mais en a même eu 2 dans le top 10", souligne le journaliste sportif.

"S’il y a peut-être un moment où Wembanyama a fait passer son côté individuel avant le collectif, c’est lorsqu’il a refusé de participer à la prochaine Coupe du monde avec l’équipe de France de basket", selon Dimitri Martin.

Un choix individuel dont le journaliste relativise la portée : "Il faut comprendre qu’il est encore jeune. Il a arrêté sa saison il n’y a même pas deux semaines, puis a été drafté. Il doit maintenant déménager, s’acclimater à un nouveau pays, à une nouvelle culture, et on lui demande de faire une Coupe du monde avant d’enchaîner avec la NBA. C’est beaucoup trop d’un coup. Il est peut-être individualiste dans sa démarche, mais il a, je pense, raison de l’être cette fois".

De l’autre côté, si Mbappé a des prises de position d’intérêt général, Dimitri Martin estime que "dans sa carrière, on peut dire qu’il est globalement assez égoïste".

Beaucoup de spécialistes affirment qu'il a, par exemple, voulu que Neymar quitte le PSG plusieurs fois, afin que l’attention se concentre sur lui. Récemment encore, il estimait, à la fin d’une saison 2022-2023, pourtant très moyenne du PSG, "remplir les critères" d’obtention du Ballon d’or, là où d’autres joueurs, comme Kévin De Bruyne (Manchester City, Belgique), Lionel Messi (Inter Miami, Argentin) ou Erling Haaland (Manchester City, Norvège) ont su davantage se distinguer sur le plan collectif, en remportant des trophées majeurs.

On peut également mettre en lumière les feuilletons estivaux récurrents, entretenus autour de son départ ou non du PSG. L’épilogue étant le mercato estival actuel, au début duquel il a affirmé ne pas vouloir prolonger son contrat dans le club de la capitale. Beaucoup, y compris parmi les supporters parisiens, veulent désormais le voir quitter le PSG, afin qu’il ne parte pas sans indemnités de transfert l’été prochain et ce, en dépit de ses prestations individuelles XXL.

Deux mondes différents, mais une "américanisation du football"

Depuis sa dernière prolongation, Kylian Mbappé est au centre du projet du PSG. Mais au-delà de lui, c’est sa famille qui est très impliqué au club. Selon l'Equipe, son père, Wilfrid, est soupçonné d’avoir son mot à dire. Quant à sa mère, Fayza Lamari, elle négocierait directement avec l’émir du Qatar lorsqu’il s’agit de l’intérêt de son fils.

Elle a, d'ailleurs, décidé de monter sa structure de conseil pour les joueurs de football, comme l'a avancé l'Equipe dans son édition du 15 juin dernier. Certains agents, comme Alejandro Camaño, qui défend les intérêts du latéral droit marocain du PSG, proche de Mbappé, Achraf Hakimi, craignent d’ailleurs qu’elle étende son influence et récupère des joueurs dans sa structure.

Pourtant Kylian Mbappé, l'affirmait à la suite d'une vidéo réalisée pour la campagne de réabonnement du PSG pour la saison 2023-2024, dans laquelle il apparaît comme étant le personnage principal : le PSG n'est pas le Kylian Saint Germain.

Image Description La publication de Kylian Mbappé sur le Kylian Saint Germain, le 6 avril 2023. Crédits Instagram de Kylian Mbappé

Selon Dimitri Martin, ce propos qui laisse entendre une revendication qui met en avant le collectif de son club est en réalité, là encore, révélateur, de son égoïsme : "le simple fait qu’il mette ces mots-là, qu’il se sente obligé d’en parler, montre que ce dont il parle est en fait une réalité".

Les joueurs démontrent de plus en plus, non pas un individualisme exacerbé, mais une affirmation de soi en tant qu’individu, tout en s'inscrivant dans la société dans laquelle ils vivent Dimitri Martin, journaliste sportif à Canal+

Pour Victor Wembanyama, la situation est différente. Mettre en avant des individus en NBA n'est pas tabou : "Un terme existe en NBA, celui de "Fanchise player". À Los Angeles, c’est Lebron James, à Boston, c’est Jayson Tatum, etc. Il existe un joueur par équipe, qui est désigné et qui concentre, de façon totalement assumée, l’attention". "Au football, c’est beaucoup plus compliqué. Il est difficile de dire que Manchester City est l'équipe de Kevin de Bruyne ou d'Haaland". Néanmoins, précise le journaliste, "c’est ce vers quoi le monde du football tend de plus en plus".

Des fans munis de leurs pancartes à l'effigie de Victor Wembanyama, lors de la soirée draft NBA des San Antonio Spurs au AT&T Center de San Antonio, le jeudi 22 juin 2023. AP Photo/Eric Gay

Une tendance qui n'emprunte pas toujours le caractère "égoïste" que peut parfois dégager Kylian Mbappé se distingue également. D’autres joueurs de l’équipe de France de football ont une trajectoire similaire à celle du prodige de Bondy, notamment en termes de communication et mettent en avant leurs opinions, y compris politique.

"Ils démontrent, non pas un individualisme exacerbé, mais une affirmation de soi en tant qu’individu, tout en s'inscrivant dans la société dans laquelle ils vivent", précise Dimitri Martin.

Parmi eux, Jules Koundé (FC Barcelone) ou encore Aurélien Tchouaméni (Real Madrid). On notera que ces joueurs sont fans de basket et NBA. De surcroît, souligne le journaliste sportif, "ils sont noirs et le basket, aux États-Unis, est un sport traditionnellement pratiqué par des noirs, où l’affirmation de cette identité est fortement présente". "La NBA a été, avec la NFL, l’un des principaux sports des revendications des droits des noirs, notamment dans le cadre de la campagne Black lives matter", précise-t-il. Une façon pour ces joueurs de trouver des relais qui correspondent bien plus à leurs attentes en terme de revendications, loin des discours parfois robotisés que l'on entend chez les footballeurs professionnels.

Dans un long tweet, Jules Koundé a d'ailleurs pris position, ce mercredi 28 juin, dans l'affaire de Nahel, tué lors d'un contrôle de police, à Nanterre.

Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique.



Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs… — Jules Kounde (@jkeey4) June 27, 2023

Si les parcours de Kylian Mbappé et Victor Wembanyama s’entremêlent parfois et divergent à d’autres moments, on se rend compte qu’ils sont la démonstration d’une individualisation des sports collectifs ces dernières années.

Wembanyama ne le cache pas, car son sport le permet, mais est encore à l’aube de sa carrière pour pleinement l'affirmer jusqu'au bout.

Mbappé est, au contraire, selon Dimitri Martin le chef de file d'une tendance que certains appellent "NBAisation" du football, voire d’une "américanisation du football".

Cela, dans un sport où, de la gloire avec Zinédine Zidane ou encore Michel Platini, à la déchéance, avec l’affaire Knysna en 2010 (NDLR : l’équipe de France avait fait la grève de l’entraînement pour contester l’éviction de Nicolas Anelka pour motif disciplinaire), le collectif a toujours primé sur l’individu.

Kylian Mbappé réinvente les règles de son sport et s’inspire de celui où Victor Wembanyama se révèle. Les deux devraient d’ailleurs se retrouver sous une même bannière. En 2024, à Paris, ils seront certainement les visages du sport collectif français, à l’occasion des Jeux Olympiques. Des sports collectifs, où plus que jamais, l'individu s'affirme, pour le meilleur et pour le pire.