Wimbledon: Alcaraz bousculé, Medvedev et Rune éliminés, Sabalenka sans forcer

Le double tenant du titre Carlos Alcaraz a péniblement écarté en cinq sets le vétéran Fabio Fognini (38 ans), lundi à Wimbledon durant un premier tour fatal à Daniil Medvedev et Holger Rune, et maîtrisé pour la N.1 mondiale Aryna Sabalenka.

L'Espagnol de 22 ans a sué à grosses gouttes, et pas uniquement à cause des plus de 30 degrés sévissant à Londres, lors d'une entrée en lice qui aurait dû ressembler à une formalité.

Il lui a fallu plus de quatre heures et trente minutes pour faire plier son adversaire italien, modeste 138e mondial, en cinq manches 7-5, 6-7 (5-7), 7-5, 2-6, 6-1.

"Avec le niveau qu'il a affiché, il peut encore jouer trois ou quatre années de plus", a souri Alcaraz depuis le court central, où il a fait applaudir son rival.

Au deuxième tour, le numéro deux mondial affrontera le Britannique Oliver Tarvet, joueur amateur de 21 ans classé 733e à l'ATP et vainqueur lundi d'un autre joueur sorti des qualifications, le Suisse Leandro Riedi.

C'est déjà fini en revanche pour deux joueurs du top 10 mondial, le Russe Daniil Medvedev (9e) et le Danois Holger Rune (8e), sortis respectivement par le Français Benjamin Bonzi et le Chilien Nicolas Jarry, 64e et 143e au classement ATP.

Le Français Benjamin Bonzi au 1er tour de Wimbledon contre le Russe Daniil Medvedev le 30 juin 2025 à Londres AFP

Medvedev, double demi-finaliste sortant, n'avait jamais perdu au premier tour du Grand Chelem britannique, qu'il disputait pour la septième fois.

Battu en quatre manches 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (7/3), 6-2, il poursuit sa mauvaise série dans les tournois majeurs, après être sorti en janvier au deuxième tour de l'Open d'Australie, puis d'entrée sur la terre battue de Roland-Garros en mai.

"Si je termine l'année autour de la 15e place mondiale, peut-être que je serai plus inquiet. Pour le moment, je ne le suis pas", a réagi l'ancien N.1 mondial, qui sortait d'une finale (perdue) sur l'herbe de Halle.

Le ciel était tout bleu à Londres et cela a souri aussi à Valentin Royer (113e), vainqueur du Grec Stefanos Tsitsipas (26e) sur abandon après deux manches gagnées (6-3, 6-2).

"Il s'agit d'une blessure persistante (au dos, ndlr) qui ne semble pas disparaître ou s'atténuer", s'est inquiété l'ex-N.3 mondial, n'excluant pas une pause loin du circuit.

Jabeur abandonne

Le Russe Daniil Medvedev, double dem-finaliste sortant, sorti au 1er tour de Wimbledon par le Français Benjamin Bonzi le 30 juin 2025 à Londres AFP

Chez les dames, la numéro un mondiale Aryna Sabalenka n'a connu aucune frayeur face à la Canadienne Carson Branstine (194e), novice dans le tableau final d'un Grand Chelem, qu'elle a battue 6-1, 7-5.

La Bélarusse n'a eu besoin que d'une heure et 13 minutes pour éliminer son adversaire de 24 ans, sortie des qualifications aux dépens notamment de Loïs Boisson, demi-finaliste surprise de Roland-Garros.

"J'essaie juste de jouer mon meilleur tennis à chaque fois, de me battre pour mes rêves. Je ne pense pas au fait d'être N.1 mondiale et une des favorites", a-t-elle commenté.

Elle poursuivra sa quête d'un premier titre sur gazon face à la Néo-Zélandaise Lulu Sun ou la Tchèque Marie Bouzkova.

Le sort s'acharne en revanche sur Ons Jabeur, retombée au 59e rang après des blessures: l'ex-N.2 mondiale a abandonné d'entrée contre la Bulgare Viktoriya Tomova (111e), qui menait 7-6 (7/5), 2-0.

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka se rafraîchit au changement de côté au 1er tour de Wimbledon le 30 juin 2025 à Londres AFP

"Je ne m'attendais pas à me sentir mal", a expliqué la Tunisienne, double finaliste à Wimbledon (2022 et 2023), sans fournir d'explication sur son abandon. "Je me suis plutôt bien entraînée ces derniers jours, mais j'imagine que ce genre de choses arrive".

La N.8 mondiale Madison Keys a eu besoin de trois manches pour se défaire de la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (58e). La Tchèque Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon en 2023, a été plus expéditive face à l'Américaine McCartney Kessler, battue en deux sets.

Du côté des Françaises, c'est passé pour Diane Parry face à la Croate Petra Martic (4-6, 6-3, 6-2), mais pas pour Varvara Gracheva, éliminée au après un marathon éreintant de presque trois heures et demie face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (107e), victorieuse 6-4, 6-7, 7-6 (10/8).