Wimbledon: Alcaraz débutera contre le vétéran Fognini, possible choc Gauff-Swiatek en quarts

Le tirage au sort de Wimbledon réalisé vendredi a désigné le vétéran italien Fabio Fognini (130e) comme premier adversaire du double tenant du titre Carlos Alcaraz (2e), tandis que la récente lauréate de Roland-Garros Coco Gauff (2e) pourrait croiser la route d'Iga Swiatek en quarts.

Dans le tableau masculin, le Serbe Novak Djokovic (6e), septuple vainqueur de Wimbledon, débutera sa quête d'un 25e titre record du Grand Chelem contre le Français Alexandre Müller (40e), tandis que le N.1 mondial italien Jannik Sinner se frottera à son compatriote Luca Nardi (94e).

Amateur de gazon, l'Américain Taylor Fritz (5e) commencera son tournoi contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard (36e).

Moins friand de la surface verte, le N.3 mondial allemand Alexander Zverev sera opposé à un autre Français, Arthur Rinderknech (70e).

Enfin, le récent vainqueur de l'ATP 500 de Halle Alexander Bublik (30e), tombeur de Sinner sur le gazon allemand, jouera contre le coriace Espagnol Jaume Munar (54e) au premier tour, avant un possible duel contre le Britannique Jack Draper (4e) au troisième.

Demi-finaliste au All England Lawn Tennis Club en 2021, le Polonais Hubert Hurkacz (39e) a officialisé vendredi après-midi son forfait pour Wimbledon. Il devait affronter au premier tour le Britannique Billy Harris (142e).

Blessé dans le bas du dos, le natif de Wroclaw avait déclaré forfait avant son deuxième tour à l'ATP 250 de 's-Hertogenbosch plus tôt en juin et s'était également retiré du tournoi ATP 500 de Halle, dont il était le finaliste sortant.

Le Norvégien Casper Ruud (15e), gêné depuis avril par une blessure au genou gauche, a également choisi de faire l'impasse sur Wimbledon, où il n'a jamais dépassé le deuxième tour.

Krejcikova commencera contre Eala

La Bélarusse Aryna Sabalenka lors de sa demi-finale du tournoi de Berlin contre la Tchèque Marketa Vondrousova le 21 juin 2025 AFP

Alcaraz et le dernier joueur à l'avoir battu (en avril sur terre battue), le Danois Holger Rune (8e), ont été versés dans le même quart de tableau.

Les autres quarts de finale théoriques opposeraient Jannik Sinner à son compatriote Lorenzo Musetti (7e), Draper à Djokovic et Fritz à Zverev.

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka entamera son tournoi contre la Canadienne Carson Branstine, qui s'est distinguée en qualifications en éliminant coup sur coup la demi-finaliste de Roland-Garros Loïs Boisson (65e) et la lauréate de l'US Open 2019 Bianca Andreescu (147e).

Dans le même quart de tableau, la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (6e) se mesurera à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (57e).

Sa dauphine Coco Gauff débutera elle contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska (42e), et pourrait affronter en quarts de finale l'ex-N.1 mondiale Iga Swiatek (8e), privée de titre depuis plus d'un an sur le circuit WTA et opposée au premier tour à la Russe Polina Kudermetova (63e).

Tenante du titre, la Tchèque Barbora Krejcikova (17e) affrontera au premier tour la Philippine Alexandra Eala (74e), qui s'est qualifiée vendredi à 20 ans pour la première finale de sa carrière au WTA 250 d'Eastbourne (gazon).

La Tchèque Barbora Krejcikova lors de son match contre la Britannique Jodie Burrage au tournoi d'Eastbourne (Angleterre) le 25 juin 2025 AFP

Une incertitude plane toutefois autour de la condition physique de Krecjikova, éloignée des courts pendant plus de six mois en raison d'une blessure au dos en début de saison et contrainte au forfait jeudi avant son quart de finale à Eastbourne pour des douleurs à la cuisse droite.

Pour sa dernière apparition à Wimbledon, sa compatriote tchèque Petra Kvitova, double lauréate du tournoi (2011, 2014), se frottera dès son entrée en lice à la N.10 mondiale, l'Américaine Emma Navarro.