Wimbledon: Alcaraz donne rendez-vous à Medvedev, Jabeur à Sabalenka

Carlos Alcaraz a décroché mercredi pour la première fois une place dans le dernier carré de Wimbledon où il retrouvera Daniil Medvedev, tandis que chez les femmes Ons Jabeur a pris sa revanche de la finale 2022 en battant Elena Rybakina et affrontera Aryna Sabalenka.

Le N.1 mondial n'avait jamais brillé sur gazon alors qu'il est déjà une terreur sur terre et sur dur. Cette année, il affirme également son jeu sur herbe: avec son titre au Queen's, Alcaraz a remporté un dixième match consécutif sur cette surface en battant en quarts de finale le Danois Holger Rune (6e mondial) 7-6 (7/3), 6-4, 6-4.

"J'étais très nerveux au début, de jouer un quart à Wimbledon et en plus contre Rune... Mais quand on entre sur le court, il n'y a plus d'ami. Il faut être concentré sur soi et je pense y être très bien parvenu", a déclaré l'Espagnol de 20 ans qui n'avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon.

Il devient ainsi le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales du Majeur londonien depuis Novak Djokovic en 2007 (20 ans également mais quelques jours de moins que lui: le Serbe est né le 22 mai et Alcaraz le 5 mai).

"Je joue à un très bon niveau. Je ne m'attendais pas à jouer aussi bien sur cette surface. C'est fou !", a savouré le vainqueur du dernier US Open.

L'obstacle Medvedev

Il a d'ores et déjà annoncé vouloir jouer le titre dimanche face à Novak Djokovic. Pour y arriver, il ne lui reste qu'un obstacle: le Russe Daniil Medvedev (3e) qui, lui aussi, réussit le meilleur Wimbledon de sa carrière.

Alors qu'il n'avait encore jamais dépassé les huitièmes, atteints en 2021 avant d'être interdit de tournoi l'an dernier, le Russe de 27 ans a bombardé son adversaire américain Christopher Eubanks (43e) de 52 coups gagnants, dont 28 aces (pour seulement 13 fautes directes), pour s'imposer 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/4), 6-1.

"Après le premier set, j'aurais voulu éviter un cinquième set mais, à la fin du troisième, j'espérais bien qu'on le jouerait", a plaisanté le Russe qui a encaissé 74 coups gagnants de son adversaire, décomplexé alors qu'à 27 ans, il jouait pour la première fois à Wimbledon. Et qu'il n'avait jusque-là atteint que deux fois le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem (US Open 2022 et Australie 2023), sans jamais aller plus loin.

Les demi-finales messieurs, la seconde opposant Jannik Sinner (8e) à Novak Djokovic (2e) qui espère égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem, sont programmées toutes les deux vendredi.

La Tunisienne Ons Jabeur après avoir battu la Kazakhe Elena Rybakina en quart de finale du tournoi de Wimbledon le 13 juillet 2023 à Londres AFP

La revanche de Jabeur

Mercredi s'est également décidée la seconde demi-finale du tableau féminin: Ons Jabeur (6e) a pris sa revanche sur la Kazakhe Elena Rybakina (3e) qui l'avait battue en finale l'an dernier, et affrontera la N.2 mondiale Aryna Sabalenka pour tenter de retourner en finale. L'autre demie opposera Elina Svitolina à Marketa Vondrousova. Les deux se joueront dès jeudi.

"Si je pouvais échanger ce match avec celui de l'an dernier...", a commenté la Tunisienne de 28 ans, après avoir battu Rybakina 6-7 (5/7), 6-4, 6-1.

Sa première tâche a été de dompter le service de la grande Kazakhe (1,84 m) qui débutait ce quart avec le record de 342 aces depuis le début de saison, dont 26 à Wimbledon en quatre matches. Depuis la perte du tout premier set du tournoi, Rybakina n'avait plus jamais été breakée et n'avait eu à défendre que sept balles de break.

Jabeur a fracassé ces statistiques en lui prenant cinq fois son service et en s'offrant au total neuf balles de break.

Le match face à Sabalenka, qui a nettement dominé l'Américaine Madison Keys (18e) 6-2, 6-4, se présente un peu de la même façon puisque la Bélarusse, lauréate de l'Open d'Australie, s'appuie également sur un gros service et un jeu en puissance.