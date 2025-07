Wimbledon: Anisimova s'offre un choc inattendu pour le titre contre Swiatek

Affiche inattendue en finale de Wimbledon: Amanda Anisimova a terrassé jeudi la N.1 mondiale Aryna Sabalenka en demi-finale pour s'offrir une première chance de gagner un Grand Chelem, samedi contre Iga Swiatek, qui se découvre un amour tardif pour le gazon.

Sur un Central chauffé à blanc par un soleil de plomb - le match a été interrompu deux fois pour évacuer des spectateurs victimes de malaises - la Bélarusse au bras gauche tatoué d'un félin s'est inclinée 6-4, 4-6, 6-4 après un combat de plus de deux heures et demie contre Anisimova (12e).

En remportant ce duel de puncheuses, la plus jeune Américaine en demi-finales de Wimbledon depuis 2004 a privé son illustre adversaire d'une quatrième finale consécutive en Grand Chelem inédite depuis 2015.

"Tout ça semble irréel pour l'instant", a commenté Anisimova sur le court après son exploit.

"Tant de joueuses rêvent de jouer sur ce court incroyable, ce match est un tel privilège et me qualifier pour la finale est un sentiment indescriptible", s'est émerveillée l'Américaine sous le regard du quintuple vainqueur de Wimbledon Björn Borg.

Iga Swiatek à Wimbledon le 10 juillet 2025 AFP

Intensité, rebondissements, émotions: en attendant le match pour le titre contre Swiatek (4e), tombeuse autoritaire de la Suissesse Belinda Bencic (35e), le duel Sabalenka-Anisimova a eu des airs de finale avant la lettre.

Six ans après sa première demi-finale en Grand Chelem, à 17 ans à peine à Roland-Garros, Anisimova a cette fois franchi l'obstacle et tentera de décrocher à 23 ans son premier titre majeur.

"J'aurais dû être un peu plus courageuse et me souvenir que je suis au sommet du classement WTA. À certains moments, je pense que je l'ai oublié", a regretté Sabalenka en conférence de presse.

"Un message fort"

Revenue sur le circuit en janvier 2024 après avoir pris une pause de plus de six mois pour se ressourcer mentalement, Anisimova s'est offert sur le Central de Wimbledon sa première victoire contre une N.1 mondiale, et sa sixième contre Sabalenka (pour trois défaites), la joueuse qu'elle a le plus souvent dominée sur le circuit.

"Je pense que j'ai envoyé un message très fort car quand j'ai choisi de prendre une pause, plein de gens m'ont dit que je ne reviendrais jamais au sommet si je m'éloignais aussi longtemps du tennis", a raconté la gagnante. "Réussir à prouver qu'on peut revenir au plus haut niveau en pensant d'abord à soi, c'est incroyablement fort pour moi."

Cette fille de Moscovites émigrés aux États-Unis à la fin des années 1990 pourrait devenir samedi la troisième Américaine en trois Grands Chelems à remporter un tournoi majeur en 2025, après Madison Keys à l'Open d'Australie et Coco Gauff à Roland-Garros.

Aryna Sabalenka à Wimbledon le 10 juillet 2025 AFP

Pour y parvenir, elle devra infliger une première défaite en finale de Grand Chelem à Iga Swiatek, qui a remporté les cinq premières.

"Chaque Grand Chelem était totalement différent, c'est difficile de comparer", s'est méfiée la Polonaise.

À 24 ans, la Polonaise a expédié 6-2, 6-0 Belinda Bencic (35e), de retour sur le circuit depuis moins d'un an après avoir donné naissance à une fille en avril 2024.

En quête d'un 23e titre sur le circuit depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024, Swiatek n'avait jamais disputé de finale d'un tournoi sur gazon avant sa défaite en juin sur les courts en herbe de Bad Homburg, contre l'Américaine Jessica Pegula (3e).

Belinda Bencic à Wimbledon le 10 juillet 2025 AFP

"Le tennis continue à me surprendre!" s'est amusée Swiatek dans son interview d'après-match. "Même si je suis encore jeune, j'avais l'impression d'avoir tout vécu sur un court, mais je n'avais encore jamais connu le fait de bien jouer sur gazon", a plaisanté la native de Varsovie, éliminée en demi-finales de l'Open d'Australie et de Roland-Garros plus tôt dans l'année.

Anisimova et Swiatek ne se sont encore jamais affrontées en match officiel.

"On s'est jouées chez les juniors", s'est souvenue la Polonaise. "Elle peut jouer un tennis incroyable, elle adore les surfaces rapides car elle joue à plat. Préparez-vous à des frappes rapides!", a anticipé Swiatek.