Wimbledon: Arthur Fils au 3e tour après l'abandon de Hubert Hurkacz

Arthur Fils, 34e mondial, s'est hissé pour la première fois au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, jeudi à Wimbledon, en bénéficiant de l'abandon sur blessure au genou du Polonais Hubert Hurkacz (7e) alors que le Français menait 7-6 (7/2), 6-4, 2-6, 6-6 (9/8).

"Ce n'est pas agréable de gagner comme ça contre un copain. On faisait un très bon match, il plongeait dans tous les coins !", a commenté Fils. "J'espère qu'il ira mieux rapidement et moi, je me concentre sur le tour suivant".

A 20 ans, le Français participe à son deuxième Majeur sur gazon. L'an dernier il avait perdu au premier tour et cette année il affrontera le Tchèque Tomas Machac (39e) ou le Russe Roman Safiullin (44e) pour tenter d'atteindre les huitièmes de finale.

Sous les yeux du responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis (FFT) Ivan Ljubicic, du capitaine de l'équipe de France Paul-Henri Mathieu et de son coach Sébastien Grosjean, Fils a joué un match très agressif et spectaculaire.

Dans le premier set, Hurkacz, 27 ans et demi-finaliste en 2021 après avoir éliminé Roger Federer en quarts, a sauvé une balle de break à 3-3, d'un magnifique passing court croisé en revers slicé, puis Fils en a sauvé deux à 4-3 et la manche s'est ainsi décidée au tie break.

Le Polonais Hubert Hurkacz au deuxième tour à Wimbledon contre le Français Arthur Fils le 4 juillet 2024 à Londres AFP

Le Polonais a remporté le premier point et le Français les six suivants pour conclure sur sa deuxième balle de set.

Puis Fils a réussi le premier break de la partie pour mener 3-1 puis 4-1 dans la deuxième manche.

Mais alors qu'il servait pour le set, il s'est fait débreaker, empochant néanmoins le deuxième set en reprenant dans la foulée la mise en jeu du Polonais.

Ce dernier a dominé la troisième manche.

Dans le quatrième set, Fils a offert le break sur une double faute (4-3). Hurkacz a servi pour égaliser à deux sets partout mais n'y est pas parvenu, laissant Fils recoller à 5-5.

Au cours d'un nouveau tie break, Fils a offert un mini break à son adversaire sur nue double faute (3/2). De nouveau, le Français a recollé à 5/5, puis s'est offert une balle de mach à 7/6 sans parvenir à la concrétiser.

Sur un échange spectaculaire qu'il a remporté, Hurkacz s'est alors blessé au genou droit: après un énième plongeon, il s'est vite relevé et, sur le pas qui a suivi, a priori anodin, il s'est écroulé.

Fils est venu l'aider à se relever, mais le Polonais était incapabable de marcher et le médecin est venu l'osculter au milieu du court.

Après avoir regagné sa chaise à cloche pied, il s'est fait masser l'arrière de la cuisse juste au-dessus du genou et le mollet juste en-dessous. Après la pause d'un énorme bandage, il a repris le jeu, très handicapé.

Le Français Arthur Fils au deuxième tour du tournoi de Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz le 4 juillet 2024 à Londres AFP

Il a joué et perdu encore deux points, mais ne pouvant quasiment poser le pied à terre, a préféré jeter l'éponge avant de tenter de défendre la deuxième balle de match en faveur de Fils.

Face à la détresse de son adversaire, le Français n'a que très peu manifesté sa joie, préférant se filmer avec le public qui l'applaudissait.

"Avant, je n'aimais pas top le gazon. Mais il se trouve que j'y joue plutôt bien", a-t-il néanmoins lancé avant de quitter le court.