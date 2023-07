Wimbledon: Caroline Garcia éliminée au 3e tour, il n'y a plus de Français en lice

Caroline Garcia, 5e mondiale et dernière Française en lice, a été éliminée vendredi au troisième tour de Wimbledon par la Tchèque Marie Bouzkova (33e) 7-6 (7/0), 4-6, 7-5.

La Lyonnaise de 29 ans était la dernière Tricolore, sur les vingt au premier tour des tableaux masculin (16) et féminin (4), à pouvoir se qualifier pour les 8es de finale.

Garcia semblait avoir le match en mains, mais face à une adversaire qui, même promenée dans tous les coins du court sans pouvoir faire grand chose de plus que de ramener la balle, la Française a commis trop de fautes pour la décrocher (53 au total contre 14 pour Bouzkova).

Et c'est donc Bouzkova qui affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova (42e) pour une place en quarts de finale.

En trois rencontres, toutes sur gazon, Bouzkova a toujours battu Garcia, dont deux fois à Wimbledon: l'an dernier en 8es et cette année au troisième tour.

La Française avait déjà livré un match à rallonge au deuxième tour jeudi conclu au super-tie break du troisième set et avait dû enchaîner sur son troisième tour dès vendredi en raison du retard pris dans la programmation causé par la pluie qui a perturbé le tournoi lors des trois premiers jours.

Dans sa préparation pour Wimbledon, Garcia avait perdu en quarts à Berlin (battue par Petra Kvitova) et avait abandonné en quarts à Eastbourne en raison d'une épaule douloureuse (alors qu'elle était menée 6-2, 2-1 par la Russe Daria Kasatkina).

Vendredi face à Bouzkova, elle a eu quatre balles de break dans la première manche et son adversaire aucune, mais finalement chaque joueuse a conservé sa mise en jeu jusqu'au tie break où la Française n'a pas pesé lourd, commettant trois fautes directes (pour un total de 17 dans la manche).

Dans le deuxième set, Garcia a breaké d'entrée et conservé son avantage jusqu'à la fin pour égaliser à un set partout.

A ce moment, la nuit tombant, le match débuté sur le court N.18 a été transféré pour le set décisif sur le court N.1 qui dispose de l'éclairage.

A la reprise sous le toit et l'éclairage du deuxième plus grand court de Wimbledon, Bouzkova a remporté son service et a commencé à faire la course en tête dans le set décisif.

Mais pas longtemps puisque Garcia a réussi le break pour mener 3-2, mais n'a pu empêcher son adversaire de recoller dans la foulée.

La Français a alterné l'excellent et le moins bon, comme cette volée de coup droit qu'elle a expédie au-delà de la ligne de fond et qui a permis à Bouzkova, pourtant bousculée, de remporter son service et de mener 4-3.

Caroline Garcia salue la Tchèque Marie Bouzkova à l'issue de leur match à Wimbledon, le 7 juillet 2023 AFP

A 4-4, Bouzkova a sauvé deux balles de break et remporté son service pour se retrouver à un jeu de la qualification, mettant la pression sur Garcia qui servait désormais pour ne pas perdre le match.

Garcia a sauvé une première balle de match à 4-5 sur son service et a égalisé à 5-5.

De nouveau, Bouzkova a remporté son service et mis la Française sous pression pour rester dans le match.

D'nu coup droit boisé, Garcia a offert deux balles de match à son adversaire et commis dans la foulée une ultime faute directe, confirmée par le hawk eye.