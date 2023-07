Wimbledon: Djokovic à la chasse aux trésors

C'est une véritable chasse aux trésors qui s'ouvre pour Novak Djokovic lundi à Wimbledon où le Serbe, grand favori, peut en particulier égaler le record absolu de titres du Grand Chelem (24). Alcaraz ou d'autres pourront-ils l'en priver ?

. Egaler Margaret Court et Roger Federer

Djokovic est devenu à Roland-Garros le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem. Il peut à Wimbledon égaler le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court (24) depuis l'US Open 1973.

Il a également l'occasion d'égaler le record de huit titres à Wimbledon, établi par Roger Federer.

Le record absolu de neuf titres appartient à Martina Navratilova.

Le Serbe Novak Djokovic lors d'une conférence de presse à Wimbledon, le 1er juillet 2023 POOL/AFP

Djokovic est invaincu à Wimbledon depuis sa défaite en quarts de finale en 2017. Depuis, il a donc remporté 28 matchs pour quatre titres.

Contrairement à la quasi totalité de ses adversaires, il n'a joué cette année aucun match -même en exhibition- de préparation sur gazon. Mais peu importe: "Lorsque j'entre sur le Centre Court, quelque chose en moi se réveille et je suis capable de jouer au plus haut niveau", assure-t-il.

Un nouveau trophée porterait son palmarès à 95 titres au total. Il laisserait ainsi Ivan Lendl (94) derrière lui et n'aurait plus en ligne de mire que Federer (103) et Jimmy Connors (109).

. Un pas de plus vers le Grand Chelem

Déjà vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, un nouveau sacre à Wimbledon placerait Djokovic en position de viser le Grand Chelem en septembre à New York.

Seuls Donald Budge (1938) et Rod Laver (1962, 1969) ont réussi l'exploit chez les hommes de remporter les quatre tournois majeurs la même année. Steffi Graf l'a fait chez les femmes en 1988 avec, cerise sur le gâteau, le titre olympique.

Djokovic a déjà été en position de réussir le Grand Chelem, en 2021. Mais, écrasé sous la pression, il avait perdu ses moyens en finale à New York face à Daniil Medvedev.

. Les obstacles

Carlos Alcaraz avant tout. Perclus de crampes après deux sets contre Djokovic en demi-finales sur la terre battue à Paris, le N.1 mondial pourrait retrouver le Serbe en finale à Londres. Mais cette fois, le Djoker aura le très net avantage du terrain.

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de sa victoire au Queen's à Londres, le 25 juin 2023 AFP

Bien que vainqueur au Queen's le 25 juin de son premier titre sur gazon, bien qu'ayant progressé à vue d'oeil sur cette surface et bien qu'ayant assuré venir à Wimbledon pour gagner, Alcaraz reconnaît que "Novak est toujours le grand favori du tournoi".

"Je crois avoir vu passer une stat qui dit qu'il a gagné à lui seul plus de matchs à Wimbledon que tous les autres membres du Top 20 réunis. Cela veut tout dire, non ? Il faudra que je sois à mon tout meilleur niveau. Mais, si c'est le cas, j'ai mes chances", a souligné Alcaraz.

En tout cas, il sera le premier joueur tête de série N.1 à Wimbledon ne s'appelant pas Djokovic, Federer, Nadal ou Murray... depuis 2003.

Le retour des joueurs russes et bélarusses après avoir été interdits de tournoi l'an dernier en raison de la guerre en Ukraine, ne devrait pas avoir un énorme impact dans le tableau masculin: Daniil Medvedev (3e) n'a jamais fait d'étincelles sur gazon et Andrey Rublev (7e) ne semble pas en mesure de menacer Djokovic.

Reste le cas Nick Kyrgios, finaliste l'an dernier et dont le jeu instinctif s'appuyant sur un service dévastateur peut théoriquement gêner le Serbe. Mais le fantasque Australien n'a joué qu'un match cette saison à Stuttgart en juin... et l'a perdu.

. Le Big 3 féminin

Elena Rybakina, vainqueur inattendue l'année dernière, a conquis en un an une tout autre stature et sera favorite du tournoi cette année.

Comme depuis le début de la saison, ses principales adversaires seront la N.1 mondiale Iga Swiatek et la N.2 Aryna Sabalenka.

La Bélarusse Aryna Sabalenka lors de la demi-finale de Roland-Garros contre la Tchèque Karolina Muchova le 8 juin 2023 AFP

La Bélarusse, bannie l'an dernier, s'est imposée à l'Open d'Australie, la Polonaise à Roland-Garros et comme ni l'une ni l'autre n'a encore eu de résultats transcendants sur gazon (Swiatek n'a pas fait mieux qu'un 8e de finale à Wimbledon en 2021, Sabalenka a joué une demie en 2021), le Majeur londonien semble tendre les bras à la Kazakhe (3e).

Rybakina et Sabalenka pourraient s'affronter en demi-finales, pour une finale théorique contre Swiatek. Mais cette dernière a déclaré forfait avant sa demie à Bad Homburg cette semaine en raison d'une forte fièvre et d'une possible intoxication alimentaire. Aura-t-elle retrouvé l'énergie pour se hisser aussi haut à Wimbledon ?