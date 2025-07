Wimbledon: duel Swiatek-Bencic en demi-finales, Sinner se rassure et attend Djokovic

La Polonaise Iga Swiatek (4e mondiale) et la Suissesse Belinda Bencic (35e) se sont qualifiées mercredi pour la première demi-finale de leur carrière à Wimbledon, comme le N.1 mondial Jannik Sinner, qui pourrait affronter Novak Djokovic et n'a guère semblé gêné par les conséquences de sa chute lundi en huitièmes de finale.

Swiatek-Bencic, deux débutantes pour une finale

A respectivement 24 et 28 ans, Iga Swiatek et Belinda Bencic découvriront jeudi l'atmosphère d'une demi-finale à Wimbledon, un tournoi où la première n'avait jamais dépassé les quarts et la seconde les huitièmes de finale.

Ex-N.1 mondiale et quintuple lauréate en Grand Chelem, Swiatek a été la première à valider son billet pour le dernier carré en battant pour la cinquième fois en autant de duels la Russe Liudmila Samsonova (19e) sur le court N.1.

"Je suis contente de pouvoir exploiter durant mes matches le travail que j'ai accompli" à l'entraînement, s'est félicitée la gagnante en conférence de presse.

La N.4 mondiale Iga Swiatek en quarts de finale de Wimbledon contre la Russe Liudmila Samsonova le 9 juillet 2025 à Londres AFP

"C'était mon objectif cette année, parce que je voyais comment j'étais capable de jouer sur un court d'entraînement mais je n'étais pas certaine de pouvoir le faire en match officiel", a-t-elle développé.

Grâce à sa victoire 6-2, 7-5, la native de Varsovie rejoint le cercle restreint des joueuses en activité qui ont atteint les demi-finales des quatre tournois du Grand Chelem.

La Tchèque Karolina Pliskova, la Bélarusse Victoria Azarenka et la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, qui affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (12e) dans la seconde demi-finale, faisaient déjà partie de ce club.

Pour Samsonova, qui disputait mercredi à 26 ans son premier quart de finale en Grand Chelem, "c'est difficile de parler des points positifs" à chaud.

"Je comprends que ce que j'ai accompli est incroyable, mais je n'arrive pas à le ressentir pour le moment", a assuré la Russe en conférence de presse.

Prochaine adversaire de Swiatek, Belinda Bencic a écarté 7-6 (7/3), 7-6 (7/2) la jeune Russe Mirra Andreeva (7e mondiale à 18 ans) sur le Central pour s'offrir sa première demi-finale en Grand Chelem depuis l'édition 2019 de l'US Open.

La Suissesse Belinda Bencic en quarts de finale de Wimbledon contre la Russe Mirra Andreeva le 9 juillet 2025 à Londres AFP

Sous les yeux de la reine Camilla et de l'acteur Hugh Grant, la native du canton de Saint-Gall est devenue la deuxième Suissesse à rallier le dernier carré de Wimbledon, un peu moins de trente ans après Martina Hingis.

"Je n'arrive pas à y croire, c'est dingue", s'est émerveillée Bencic après avoir scellé sa qualification. Andreeva a, elle, regretté d'avoir été "parfois un peu trop passive".

Mais "j'ai l'impression que mon niveau a augmenté depuis mon premier match de la quinzaine. J'ai essayé d'être plus agressive, de prendre l'initiative (...) Mon jeu au filet s'est aussi amélioré", a jugé l'élève de Conchita Martinez.

Sinner qualifié, Djokovic accroché

Revenue sur le circuit à l'automne 2024 après avoir donné naissance à une fille, Bencic confirme son retour au premier plan après avoir déjà remporté le tournoi WTA 500 d'Abu Dhabi (dur) en février.

Ex-N.4 mondiale retombée au 489e rang en début de saison, elle réintégrera le top 20 à l'issue de Wimbledon.

Chez les messieurs, le N.1 mondial Jannik Sinner a réaffirmé son autorité bousculée lundi en huitièmes de finale par Grigor Dimitrov (21e), vainqueur des deux premiers sets avant d'être contraint à l'abandon.

Après avoir déjà battu en trois sets l'Américain Ben Shelton en 2024 à Wimbledon et en janvier à l'Open d'Australie, l'Italien de 23 ans s'est imposé 7-6 (7/2), 6-4, 6-4 contre le 10e mondial sur le court N.1.

Si une longue manche blanche enserrait le bras droit de Sinner mercredi, il n'a pas semblé gêné outre mesure par les douleurs nées de sa chute au tout début du match contre Dimitrov.

Le Serbe Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon contre l'Italien Flavio Cobolli le 9 juillet 2025 à Londres AFP

Sur le Central, le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic (6e), qui a accueilli la reine Camilla à son arrivée au All England Club, a perdu le premier set au jeu décisif et remporté le deuxième plus facilement contre l'Italien Flavio Cobolli (24e) en quarts de finale.

Le vainqueur affrontera Sinner dans le dernier carré, tandis que la seconde demi-finale opposera le double tenant du titre Carlos Alcaraz (2e) à l'Américain Taylor Fritz (5e).