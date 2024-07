Wimbledon: Exploit de Fils, déception pour Garcia

Arthur Fils a réussi jeudi l'exploit de se qualifier pour le troisième tour de Wimbledon, ce qu'il n'avait encore jamais fait en Grand Chelem, alors que Caroline Garcia a été une nouvelle fois cette année stoppée au deuxième tour.

Giovanni Mpetshi Perricard s'est lui facilement hissé au troisième tour où l'attendent également Lucas Pouille, Quentin Halys et Gaël Monfils.

. Ça passe (5): Fils, Monfils, Pouille, Halys, Mpetshi Perricard

"La fin a été très étrange. C'est un bon copain alors je suis vraiment triste pour lui. Mais je suis aussi très heureux de jouer encore un match à Wimby": Arthur Fils (34e mondial) regrettait certes la blessure d'Hubert Hurkacz (7e) et demi-finaliste en 2021, mais il savourait surtout la poursuite de son aventure.

Le Polonais Hubert Hurkacz blessé au genou droit lors de son match contre Arthur Fils au 2e tour de Wimbledon, le 4 juillet 2024 à Londres AFP

Alors que les deux hommes étaient à égalité 7/7 dans le tie break du quatrième set, le Polonais s'est blessé au genou droit. Il a tenté de reprendre le jeu mais a abandonné avant de disputer la seconde balle de match en faveur de Fils et tandis que le score était de 7-6 (7/2), 6-4, 2-6, 6-6 (9/8) en faveur du Français de 20 ans.

Il affrontera le Russe Roman Safiullin (44e) pour tenter d'atteindre les huitièmes de finale.

Giovanni Mpetshi Perricard (58e), repêché des qualifications, n'en finit plus d'avancer: comme attendu, il a assommé son adversaire Yoshihito Nishioka (90e) avec son service (69% de ses mises en jeu ne lui sont pas revenues avec à la clé 27 aces) pour s'imposer 6-4, 6-1, 6-2 en seulement 1h11.

"Il a vraiment extériorisé le fait d'être saoulé, énervé, dépassé par ça (les services) donc moi, j'avais encore plus confiance en ce secteur-là. Le fait qu'il l'ait montré, ça m'a aidé, je me suis dit +il faut continuer, il faut faire le rouleau compresseur, il faut lui marcher dessus+. Et j'ai vraiment bien déroulé mon jeu", a analysé Mpetshi Perricard.

Il joue à 20 ans son premier Wimbledon et n'avait encore jamais gagné un match en Grand Chelem, avec deux participations jusque-là à Roland-Garros (2023, 2024).

Il affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori (87e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale.

Le Français Giovanni Mpetshi Perricard contre le Japonais Yoshihito Nishioka au 2e tour de Wimbledon, le 4 juillet 2024 à Londres AFP

Gaël Monfils, 33e mondial à 37 ans, a remporté 7-6 (7/5), 6-4, 7-6 (7/3) le duel des anciens face au Suisse Stan Wawrinka (95e), doyen du tournoi à 39 ans.

Il avait atteint les huitièmes de finale en 2018, mais n'avait depuis foulé que deux fois le gazon londonien, sans dépasser le deuxième tour.

Pour son treizième Wimbledon, il tentera de retrouver la deuxième semaine en affrontant dès vendredi le Bulgare Grigor Dimitrov (10e).

Lucas Pouille (212e), a lui aussi bénéficié de l'abandon de son adversaire australien Thanasi Kokkinakis (93e), blessé à un genou, alors que le Français menait 2-6, 7-5, 5-2.

A 30 ans, Pouille qui avait atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2016 mais qui se bat depuis des années contre les blessures, affrontera un autre Australien, Alex De Minaur (9e), pour tenter de se hisser en 8es de finale.

Pas de coup du sort en revanche pour Quentin Halys (220e) qui a battu le Russe Karen Khachanov (22e) 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 et retrouve ainsi le troisième tour comme l'an dernier, son meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem.

Il affrontera le Danois Holger Rune (15e) pour tenter d'atteindre les huitièmes de finale.

. Ça casse (2): Garcia, Rinderknech

Triste trois sur trois pour Caroline Garcia (24e): comme à l'Open d'Australie et Roland-Garros, la N.1 française a été éliminée dès le deuxième tour.

Le Français Arthur Rinderknech contre l'Américain Taylor Fritz au 2e tour de Wimbledon, le 4 juillet 2024 à Londres AFP

A Wimbledon, c'est l'Américaine Bernarda Pera (97e) qui s'en est chargée, 3-6, 6-3, 6-4.

La Lyonnaise de 30 ans avait atteint deux fois les 8es de finale sur le gazon londonien (2017, 2022) et restait sur une défaite au troisième tour l'an dernier.

Avec son élimination, il n'y a plus de Tricolore dans le tableau féminin.

Arthur Rinderknech, qui avait remporté mercredi son premier match en quatre participations à Wimbledon, a pris un set à l'Américain Taylor Fritz (12e) avant de s'incliner 6-3, 6-4, 3-6, 6-4.