Wimbledon: Fritz et Khachanov ont rendez-vous en quarts, plus de Britannique chez les dames

Le Russe Karen Khachanov (20e mondial) et l'Américain Taylor Fritz (5e) se sont qualifiés dimanche pour les quarts de finale de Wimbledon où ils s'affronteront, tandis que la dernière Britannique en lice chez les dames, Sonay Kartal (51e), a perdu en huitièmes.

Fritz express, Khachanov sérieux

Alors qu'un orage et une pluie battante s'abattaient sur Wimbledon en début d'après-midi, sous le toit du court N.1, Fritz a lui aussi fait parler la foudre pour mener 6-1, 3-0 en une trentaine de minutes contre Jordan Thompson (44e).

Visiblement touché à la cuisse droite, l'Australien s'est fait masser sur le court avant de quitter le Central pour recevoir des soins dans le cadre d'un temps mort médical. A son retour sur le court, Thompson a perdu trois points d'affilée avant d'aller serrer la main de son adversaire au filet pour lui signifier qu'il jetait l'éponge.

"Ce n'est bien évidemment pas la manière avec laquelle j'aurais voulu me qualifier, c'est triste", a commenté Fritz dans son interview d'après-match.

"Il s'est battu, il a joué en double hier (samedi), je le respecte pour être venu" malgré ses douleurs, a poursuivi l'Américain de 27 ans.

Vainqueur en juin des ATP 250 sur gazon de Stuttgart et Eastbourne, Fritz jouera en quarts de finale contre Karen Khachanov.

Le Russe Karen Khachanov opposé au Polonais Kamil Majchrzak en huitième de finale de Wimbledon, à Londres, le 6 juillet 2025 AFP

Vainqueur 6-4, 6-2, 6-3 contre le Polonais Kamil Majchrzak (109e), novice en huitièmes de finale de Grand Chelem, le Russe mène deux victoires à zéro dans ses duels face à Fritz, le dernier affrontement remontant à l'année 2020.

"Ça sera un match différent des précédents", a anticipé Khachanov.

"On a tous les deux évolué en tant que joueurs, on jouera sur une surface différente" puisque les deux premiers duels s'étaient disputés sur dur, "ça sera un match en trois sets gagnants et en quarts de finale d'un Grand Chelem, avec beaucoup plus d'enjeu", a-t-il énuméré.

Dernier Britannique en lice après l'élimination de Sonay Kartal, Cameron Norrie (61e) a succédé à Fritz et Thompson sur le court N.1 et remporté le premier set contre le qualifié chilien Nicolas Jarry (143e).

Le double tenant du titre Carlos Alcaraz (2e) défiera pour sa part le Russe Andrey Rublev (14e) en fin de journée sur le Central.

Pavlyuchenkova stoppe Kartal

La Britannique Sonay Kartal face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova en huitième de finale de Wimbledon, à Londres, le 6 juillet 2025 AFP

Finaliste de Roland-Garros en 2021, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova s'est hissée dimanche à 34 ans pour la deuxième fois de sa carrière en quarts de finale de Wimbledon, neuf ans après la première.

La 50e mondiale a mis fin au parcours de la dernière Britannique en lice dans le tableau féminin, Sonay Kartal (51e), qui disputait à 23 ans le premier huitième de finale en Grand Chelem de sa carrière.

Le match a notamment été marqué par une brève panne du système d'arbitrage électronique, qui a remplacé cette année les juges de ligne à Wimbledon.

Les deux protagonistes ont dû rejouer un point, une péripétie qui n'a pas empêché Pavlyuchenkova de s'imposer 7-6 (7/3), 6-4.

"C'est incroyable, j'ai toujours pensé que je n'étais pas bonne sur gazon", a réagi la Russe, fraîchement auréolée de sa première demi-finale sur cette surface au modeste WTA 250 d'Eastbourne.

La Russe défiera la Tchèque Linda Noskova (27e) ou l'Américaine Amanda Anisimova (12e) pour une place dans le dernier carré.

Sur le court N.2, l'Argentine Solana Sierra (101e), première joueuse repêchée des qualifications à se hisser en huitièmes de finale de Wimbledon, a perdu le premier set face à l'Allemande Laura Siegemund (104e), autre invitée surprise en deuxième semaine.

Principale tête d'affiche de la journée de dimanche dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka succède à Kartal et Pavlyuchenkova sur le Central, pour y affronter son ex-partenaire de double et victime préférée sur le circuit, la Belge Elise Mertens (23e), battue dix fois en douze duels.