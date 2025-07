Wimbledon: Keys coule au troisième tour, Alcaraz et Sabalenka passent en huitièmes

Battue au troisième tour, la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (8e mondiale) a été la principale victime d'une journée marquée par les qualifications laborieuses de Carlos Alcaraz (2e), Taylor Fritz (5e) et Aryna Sabalenka (1re) pour les huitièmes de finale.

Keys, et de six

Battue 6-3, 6-3 au troisième tour par la surprenante Allemande Laura Siegemund (104e), qui accomplit à 37 ans le meilleur parcours en simple de sa carrière à l'All England Club, Madison Keys est devenue vendredi la sixième membre du top 10 à disparaître précocement sur le gazon londonien.

Au cimetière des ambitions, la lauréate de l'Open d'Australie rejoint la championne de Roland-Garros Coco Gauff (2e), l'Américaine Jessica Pegula (3e), la finaliste de l'édition 2024 de Wimbledon Jasmine Paolini (5e), la championne olympique Zheng Qinwen (6e) et l'Espagnole Paula Badosa (9e).

Laura Siegemund heureuse de sa victoire sur Madison Keys, tête de série N.9 de Wimbledon, le 4 juillet 2025 AFP

Keys, "malade" selon la WTA, ne s'est pas présentée à la presse après sa défaite.

En dehors d'un quart de finale à Roland-Garros en 2020, lors d'une édition atypique du tournoi parisien en raison de la pandémie de Covid-19, Siegemund n'avait jamais dépassé le troisième tour d'un Grand Chelem. En double, elle avait atteint les quarts de finale en 2023 et 2024.

Son adversaire en huitièmes de finale sera une autre invitée surprise, l'Argentine Solana Sierra (101e).

Battue en qualifications puis repêchée dans le tableau final après le forfait de la Belge Greet Minnen (70e), Sierra est la première "lucky loser" de l'histoire du tournoi à atteindre les huitièmes de finale, selon la WTA.

Aryna Sabalenka victorieuse d'Emma Raducanu à Wimbledon,le 4 juillet 2025 AFP

En quête d'un premier titre à Wimbledon, la triple lauréate en Grand Chelem Aryna Sabalenka a difficilement battu la Britannique Emma Raducanu (40e) en fin de journée sur le Central.

La lauréate de l'US Open 2021 a servi pour le set à 6-5 et s'est procuré une balle de set dans le tie-break du premier acte, a mené 4-1 dans le second, mais a fini par courber l'échine au bout de 2h00 de combat face à la N.1 mondiale, double demi-finaliste à Wimbledon (2021 et 2023).

Sabalenka retrouvera une vieille connaissance en huitièmes de finale, son ancienne partenaire de double Elise Mertens (23e). La Belge a déjoué la logique du classement pour s'imposer 6-1, 7-6 (7/4) contre l'Ukrainienne Elina Svitolina, demi-finaliste en 2019 et en 2023.

Alcaraz et Fritz gagnent en quatre sets

Carlos Alcaraz vainqueur de Jan-Lennard Struff à Wimbledon, le 4 juillet 2025 AFP

Vainqueur en cinq sets au premier tour, en trois au deuxième, le double tenant du titre Carlos Alcaraz (2e) a varié les plaisirs en s'imposant en quatre manches (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) contre Jan-Lennard Struff (125e) pour rallier les huitièmes de finale.

"Cette victoire était très importante face à un adversaire difficile à jouer", a réagi le vainqueur devant la presse, particulièrement satisfait de sa qualité de retour.

L'Espagnol de 22 ans affrontera au prochain tour le Russe Andrey Rublev (14e), tombeur en trois manches du Français Adrian Mannarino (123e).

Jouer contre Alcaraz, "c'est le même sentiment qu'avec" le N.1 mondial Jannik Sinner, a estimé "Rublo" en conférence de presse. "Avec eux, un ou deux points (mal négociés) peuvent te coûter le match", s'est-il méfié.

Vainqueur de deux tournois sur gazon en juin, le N.5 mondial Taylor Fritz a dû s'employer aux deux premiers tours de Wimbledon, s'imposant à chaque fois en cinq sets.

Contre l'Espagnol Alejandro Davidovich (27e), l'Américain de 27 ans a gagné 6-4, 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 sur le Central.

Le N.5 mondial Taylor Fritz au troisième tour de Wimbledon contre l'Espagnol Alejandro Davidovich le 4 juillet 2025 à Londres AFP

"Ça m'a bien aidé de l'avoir affronté il y a quelques jours" en demi-finales à Eastbourne. "Je savais parfaitement le type de tennis que je devais jouer", a affirmé Fritz.

Soigné au pied droit à la fin du deuxième set, il disputera une place en quarts de finale à l'Australien Jordan Thompson (44e), vainqueur également en quatre manches de l'Italien Luciano Darderi (59e).

Dans le derby sud-américain du 3e tour, le qualifié chilien Nicolas Jarry (143e) a mis fin à l'aventure du jeune talent brésilien Joao Fonseca (54e), dominé 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (7/4).

Après l'élimination de Jack Draper (4e) dès le deuxième tour jeudi, seuls cinq membres du top 10 sont encore en lice à Wimbledon.