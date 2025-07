Wimbledon: Krejcikova et Rybakina battues au 3e tour, Djokovic "100 pitié"

La tenante du titre à Wimbledon Barbora Krejcikova (16e mondiale), prise de "vertiges", et la lauréate de l'édition 2022 Elena Rybakina ont été éliminées samedi au troisième tour du Grand Chelem londonien sur gazon, aisément franchi par Novak Djokovic (6e), Jannik Sinner (1er) et Iga Swiatek (4e).

Krejcikova, l'adieu en larmes

Manifestement diminuée en fin de partie contre Emma Navarro (10e), la championne en titre Barbora Krejcikova s'est inclinée 2-6, 6-3, 6-4 aux portes des huitièmes de finale.

Éloignée des courts par une blessure au dos entre novembre et mai, touchée à la cuisse au récent tournoi sur gazon d'Eastbourne, la Tchèque de 29 ans s'est fait prendre la tension en milieu de troisième manche samedi, est restée prostrée sur sa raquette à la fin de plusieurs points et a fini par verser quelques larmes d'impuissance à deux jeux du terme de son calvaire.

Egalement sacrée à Roland-Garros en 2021, Krejcikova s'est fait soigner en raison de "vertiges" et a été dispensée de ses obligations médiatiques "après avis médical", ont indiqué les organisateurs dans un message à la presse.

La Kazakhe Elena Rybakina face à la Danoise Clara Tauson au troisième tour de Wimbledon, le 5 juillet 2025 AFP

Quelques heures plus tôt, c'est la gagnante de l'édition 2022, Elena Rybakina, qui avait été éjectée 7-6 (8/6), 6-3 par la Danoise de 22 ans Clara Tauson.

Dans une semaine, la finale sacrera donc une neuvième lauréate différente en neuf éditions.

"Chaque année est différente, on affronte des joueuses différentes et le gazon" est une surface qui rend les tournois "très imprévisibles", a avancé Elena Rybakina. "La saison est très courte, tout le monde ne parvient pas à s'adapter rapidement", a développé la Kazakhe.

De quoi peut-être inspirer la 4e mondiale Iga Swiatek, quintuple lauréate en Grand Chelem mais jamais titrée à Londres, ou la jeune Mirra Andreeva (7e), qui a déjà gagné les prestigieux WTA 1000 de Dubai et Indian Wells durant l'hiver.

Après leurs victoires en deux sets samedi au troisième tour, la Polonaise affrontera Tauson en huitièmes de finale et la Russe se mesurera à Navarro.

Dans les autres matches du jour, la Suissesse Belinda Bencic (35e) a mis fin en trois sets et presque trois heures au parcours d'Elisabetta Cocciaretto (116e), tombeuse de la 3e mondiale Jessica Pegula au premier tour.

La Russe Ekaterina Alexandrova (17e) a elle stoppé en deux sets Zeynep Sonmez (88e), première joueuse turque de l'ère Open à atteindre le troisième tour d'un Grand Chelem.

Djokovic et Dimitrov centenaires

L'Italien Jannik Sinner face à l'Espagnol Pedro Martinez au troisième tour de Wimbledon, le 5 juillet 2025 AFP

Trois matches, pas le moindre set égaré en chemin: la promenade de santé s'est poursuivie samedi pour Jannik Sinner sur le gazon londonien.

Vainqueur 6-1, 6-3, 6-1 samedi au troisième tour contre l'Espagnol Pedro Martinez (52e), le triple lauréat en Grand Chelem jouera en huitièmes de finale contre l'ex-N.3 mondial Grigor Dimitrov (21e), vainqueur de son 100e match en Grand Chelem contre l'Autrichien Sebastian Ofner (165e), battu 6-3, 6-4, 7-6 (7/0).

"Bien sûr, si je peux finir mon match le plus vite possible, c'est ce que j'essaie de faire, mais je ne me précipite pas", a affirmé en conférence de presse l'Italien, qui a battu le record national de son compatriote Nicola Pietrangeli en atteignant pour la dix-septième fois les huitièmes de finale d'un Grand Chelem.

Novak Djokovic, en démonstration contre son compatriote Miomir Kecmanovic (49e) expédié 6-3, 6-0, 6-4 sur le Central, est devenu samedi le troisième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 matches gagnés à Wimbledon, seulement devancé par Martina Navratilova (120) et Roger Federer (105).

Grâce à cette deuxième victoire en trois sets d'affilée, Djokovic poursuit sa quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, qui passera par une victoire lundi contre Alex De Minaur (11e) en huitièmes de finale.

L'Australien a mis fin à l'épopée du qualifié danois August Holmgren, dominé 6-4, 7-6 (7/5), 6-3.

Le surprenant Italien Flavio Cobolli (24e) et le vétéran croate Marin Cilic (83e), finaliste en 2017, ont également pris rendez-vous en huitièmes.

Pour compléter le brelan "azzurro", Lorenzo Sonego (47e) a remporté un combat de cinq sets et plus de cinq heures contre l'Américain Brandon Nakashima (34e).