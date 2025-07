Wimbledon: Krejcikova et Rybakina, deux championnes au tapis

La tenante du titre à Wimbledon Barbora Krejcikova (16e mondiale) et la lauréate de l'édition 2022 Elena Rybakina ont été éliminées samedi au troisième tour du Grand Chelem londonien sur gazon, aisément franchi par Jannik Sinner (1er) et Iga Swiatek (4e).

Krejcikova, l'adieu en larmes

Manifestement diminuée en fin de partie contre Emma Navarro (10e), la championne en titre Barbora Krejcikova s'est inclinée 2-6, 6-3, 6-4 aux portes des huitièmes de finale.

Éloignée des courts par une blessure au dos entre novembre et mai, touchée à la cuisse au récent tournoi sur gazon d'Eastbourne, la Tchèque de 29 ans s'est fait prendre la tension en milieu de troisième manche samedi, est restée prostrée sur sa raquette à la fin de plusieurs points et a fini par verser quelques larmes d'impuissance à deux jeux du terme de son calvaire.

Si Krejcikova reste engagée en double, pour autant que ses pépins physiques la laissent en paix, il s'agit d'un maigre lot de consolation pour celle qui a aussi remporté Roland-Garros en 2021.

La Kazakhe Elena Rybakina face à la Danoise Clara Tauson au troisième tour de Wimbledon, le 5 juillet 2025 AFP

Quelques heures plus tôt, c'est la gagnante de l'édition 2022, Elena Rybakina, qui avait été éjectée 7-6 (8/6), 6-3 par la Danoise de 22 ans Clara Tauson.

"Avant le début de la saison sur gazon, je n'avais jamais gagné de match sur cette surface, je suis tellement fière", a souligné Tauson après sa victoire.

"Mon service est toujours une réelle arme, je me suis battue sur chaque point, c'était la clé" contre Rybakina, a estimé la Danoise.

Dans une semaine, la finale sacrera donc une neuvième lauréate différente en neuf éditions.

Sacrée sept fois à Wimbledon Serena Williams, lauréate du Venus Rosewater Dish en 2016, est la dernière vainqueur dont le nom figurait déjà au palmarès du tournoi au moment de son titre.

De quoi peut-être inspirer la 4e mondiale Iga Swiatek, quintuple lauréate en Grand Chelem mais jamais titrée à Londres, ou la jeune Mirra Andreeva (7e), qui a déjà gagné les prestigieux WTA 1000 de Dubai et Indian Wells durant l'hiver.

Après leurs victoires en deux sets samedi au troisième tour, la Polonaise affrontera Tauson en huitièmes de finale et la Russe se mesurera à Navarro.

Sinner face au centenaire Dimitrov

L'Italien Jannik Sinner face à l'Espagnol Pedro Martinez au troisième tour de Wimbledon, le 5 juillet 2025 AFP

Trois matches, pas le moindre set égaré en chemin: la promenade de santé s'est poursuivie samedi pour Jannik Sinner sur le gazon londonien.

Vainqueur 6-1, 6-3, 6-1 samedi au troisième tour contre l'Espagnol Pedro Martinez (52e), le triple lauréat en Grand Chelem jouera en huitièmes de finale contre l'ex-N.3 mondial Grigor Dimitrov (21e), vainqueur de son 100e match en Grand Chelem contre l'Autrichien Sebastian Ofner (165e), battu 6-3, 6-4, 7-6 (7/0).

"C'est un nouvel accomplissement, c'est très spécial. À ce stade de ma carrière, ce n'est que du bonus pour moi", a souri le Bulgare à l'élégant revers à une main.

Après avoir concédé sept jeux au premier tour, cinq au deuxième, Sinner est resté sur ses standards contre Martinez, plusieurs fois massé à l'épaule droite pendant le match.

"Bien sûr, si je peux finir mon match le plus vite possible, c'est ce que j'essaie de faire, mais je ne me précipite pas", a affirmé en conférence de presse l'Italien, qui a battu le record national de son compatriote Nicola Pietrangeli en atteignant pour la dix-septième fois les huitièmes de finale d'un Grand Chelem.

Autre représentant transalpin, Flavio Cobolli (24e) n'a guère été plus indulgent avec le Tchèque Jakub Mensik (17e), congédié 6-2, 6-4, 6-2.

Le prochain adversaire de Cobolli sera soit le vétéran croate Marin Cilic (83e), lauréat de l'US Open en 2014 et tombeur du principal espoir britannique Jack Draper (4e) au deuxième tour, soit l'Espagnol Jaume Munar (55e).

Le dernier match de la journée sur le Central mettra aux prises le septuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic et son compatriote serbe Miomir Kecmanovic (49e).