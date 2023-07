Wimbledon: la Bélarusse Aryna Sabalenka se qualifie pour les demi-finales

La Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro deux mondiale, s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales du tournoi de Wimbledon en dominant l'Américaine Madison Keys (18e) 6-2, 6-4.

Déjà dans le dernier carré du tournoi en 2021 mais interdite d'épreuve l'an dernier en raison de la guerre en Ukraine, Sabalenka affrontera dans le dernier carré la gagnante du remake de la finale de l'an dernier entre la tenante du titre, la Kazakhe Elena Rybakina (3e), et la Tunisienne Ons Jabeur (6e).

Demi-finaliste au dernier US Open, vainqueur à l'Open d'Australie et demi-finaliste à Roland-Garros, Sabalenka confirme son statut de principale et peut-être seule vraie rivale pour l'heure de la numéro un WTA, Iga Swiatek, éliminée mardi en quart de finale par l'Ukrainienne Elina Svitolina.

La Bélarusse Aryna Sabalenka a fait parler sa puissance pour se qualifier le 12 juillet 2023 en demi-finale de Wimbledon au détriment de l'Américaine Madison Keys AFP

Avec son style tout en puissance, ce match a aussi confirmé que le pire ennemi de la Bélarusse n'est autre qu'elle-même.

Elle avait pris l'initiative dès le début du premier set, avec un break sur le premier jeu, pour ne jamais relâcher sa prise sur son adversaire, débordée.

Keys a fait le dos rond et, profitant d'une baisse de régime au service de Sabalenka, dont la première balle est passée de 62% au premier set à 50% au début du deuxième, l'Américaine a breaké pour mener 4-2.

Demi-finaliste à Roland-Garros et l'US Open en 2018 et à l'Open d'Australie l'an dernier, Keys a ensuite mené 40-0 sur son engagement, Sabalenka se montrant trop imprécise et parfois trop impatiente dans l'échange.

L'Américaine Madison Keys a été éliminée en quart de finale de Wimbledon le 12 juillet 2023 par la Bélarusse Aryna Sabalenka. AFP

Mais la Bélarusse a fini par régler à nouveau la mire, remportant 13 des 14 points suivants pour mener 5-4 service à suivre.

Avec un revers bas qui a accroché la bande du filet, Sabalenka a raté sa première balle de match, mais elle a conclu sur la suivante en poussant une nouvelle fois son adversaire à la faute avec ses frappes puissantes.