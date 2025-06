Wimbledon: l'invincible Alcaraz en quête du triplé, Djokovic rêve d'éternité

Double tenant du titre et invaincu depuis avril, le N.2 mondial Carlos Alcaraz se présente en favori à Wimbledon, un tournoi qui pourrait être la "meilleure chance" du vétéran Novak Djokovic (6e) de conquérir un 25e Grand Chelem record, tandis que le tableau féminin s'annonce très ouvert.

Toutes les têtes d'affiche, à l'exception de Casper Ruud ou Nick Kyrgios, sont attendues à partir de lundi sur les prestigieux courts en gazon du All England Club pour une quinzaine qui culminera les 12 et 13 juillet, jours des finales féminine et masculine en simple.

Si la Tchèque Barbora Krejcikova (17e), diminuée physiquement, semble mal placée pour conserver sa couronne, le double tenant du titre Carlos Alcaraz débarque avec un formidable élan, celui de 18 matches (une série record pour lui) et trois tournois remportés, sur la terre battue de Rome et Roland-Garros, puis sur l'herbe du Queen's.

Sinner, nuits blanches et repos

Pour stopper la marche triomphale du quintuple lauréat en Grand Chelem, le N.1 mondial Jannik Sinner et l'ex-patron du circuit Novak Djokovic semblent avoir les meilleurs arguments.

Mais l'Italien a confessé avoir connu "quelques nuits blanches" après avoir laissé échapper en cinq sets la finale de Roland-Garros contre Alcaraz, vainqueur miraculeux après avoir sauvé trois balles de match dans une finale de légende.

Quelques jours plus tard, au deuxième tour du tournoi de Halle, l'ogre transalpin s'est fait surprendre par l'imprévisible Kazakh Alexander Bublik (30e), de quoi lui offrir une "petite pause" selon lui bénéfique avant Wimbledon, où il a atteint le dernier carré en 2023.

"Je ne sais pas vraiment si ce Wimbledon sera mon dernier", a quant à lui affirmé samedi Djokovic en conférence de presse, mais le tournoi londonien "pourrait être ma meilleure chance" de soulever un 25e titre record en Grand Chelem qu'il convoite depuis près de deux ans, a souligné le Serbe de 38 ans.

L'ex-N.1 mondial jouera au premier tour contre le Français Alexandre Müller (40e), Carlos Alcaraz a hérité du vétéran italien Fabio Fognini (130e) et Sinner livrera un duel 100% "azzurro" à son compatriote Luca Nardi (94e).

Même contre un géant comme Djokovic, "il y a toujours une chance" de l'emporter, a estimé Müller. "C'est un être humain comme moi. J'espère que l'âge va commencer un peu à attaquer son physique", a-t-il ajouté.

"De l'espoir" pour Swiatek?

Chez les dames, aucune favorite claire ne semble se dégager.

Lauréate de son premier Roland-Garros début juin, Coco Gauff (2e mondiale) peut néanmoins espérer inscrire son nom pour la première fois sur le Venus Rosewater Dish, le trophée remis à la championne de Wimbledon, au regard de ses récentes performances.

Gauff devra cependant affronter une concurrence féroce à Londres, avec Aryna Sabalenka en ennemie numéro un, mais aussi la finaliste de l'édition 2024 Jasmine Paolini (4e), la N.3 mondiale Jessica Pegula ou encore la Polonaise Iga Swiatek (8e), qu'elle pourrait affronter en quarts.

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka, au tournoi WTA 500 sur gazon de Berlin, le 21 juin 2025 AFP

"Je suis contente de mon tennis, d'avoir pu jouer quelques matches au WTA 500 de Berlin pour me préparer", s'est félicitée samedi Sabalenka, regrettant la brièveté de la saison sur gazon.

Pour Paolini, sur les courts en herbe, "tout peut arriver. J'essaie donc toujours de contenir mes attentes", a prudemment avancé la Toscane.

Quant à Swiatek, battue samedi par Pegula au WTA 500 de Bad Homburg pour sa première finale sur gazon à 24 ans, elle a estimé que son parcours en Allemagne montrait qu'il y avait "de l'espoir" pour elle sur cette surface.