Wimbledon: Monfils, Humbert et Cazaux au mental

Poignée de mains entre Gaël Monfils, vainqueur, et Adrian Mannarino (à gauche) à l'issue de leur match à Wimbledon, le 1er juillet 2024

Gaël Monfils est sorti vainqueur d'Adrian Mannarino lundi lors du choc franco-français du premier tour de Wimbledon, où Ugo Humbert a bataillé face au Kazakh Alexander Shevchenko, alors que dans le tableau féminin Varvara Gracheva a été la première à se qualifier pour le deuxième tour.

Arthur Cazaux a remporté son premier match à Wimbledon.

Un total de vingt Bleus étaient engagés dans le tableau principal (14 hommes et 6 femmes): six sur douze sont passés lundi.

. Ça passe (6): Gracheva, Burel, Monfils, Müller, Humbert, Cazaux

Gaël Monfils (33e mondial) a mis près de trois heures pour écarter Adrian Mannarino (24e) 6-4, 3-6, 7-5, 6-4.

Au prochain tour, le Parisien de 37 ans qui n'avait plus joué à Wimbledon depuis son élimination au deuxième tour en 2021, affrontera le doyen du tournoi, le Suisse Stan Wawrinka (95e), 39 ans.

Mannarino a sauvé quatre balles de match sur son service à 5-3 avant que Monfils ne serve pour le gain du match à 5-4 et ne s'impose dans la confusion: sa première balle de service, que Mannarino a renvoyée du cadre dans le filet, a été annoncée faute, mais l'arbitre de chaise a corrigé l'annonce et donné le match à Monfils. Mannarino a alors demandé le challenge vidéo qui a confirmé que la balle de service était bien sur la ligne et que Monfils avait gagné la rencontre.

Un autre duel franco-français s'est joué, entre Alexandre Müller (102e) et Hugo Gaston (71e): il a tourné à l'avantage du premier 6-4, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5).

Müller affrontera le N.5 mondial et demi-finaliste sortant Daniil Medvedev.

En début de soirée, Ugo Humbert (16e) a fini par venir à bout du Kazakh Alexander Shevchenko (57e) 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-7 (3/7), 6-1 en 3h18. Le Français a bénéficié d'une nette baisse physique de son adversaire dans le set décisif.

La partie la plus héroïque a été livrée par Arthur Cazaux (98e) qui a remporté son tout premier match à Wimbledon en venant à bout du Belge Zizou Bergs (82e et issu des qualifications) 6-1, 6-4, 6-7 (2/7), 6-7 (4/7), 7-6 (10/8).

Le Français de 21 ans a servi sous une énorme pression alors qu'il était mené 6-5 dans le set décisif et il lui a fallu cinq balles de jeu pour pousser le match au super tie-break.

Il s'est alors rapidement détaché 7-0, mais Bergs est revenu à 8-8.

C'est alors Cazaux qui s'est offert la première balle de match de la partie, concrétisée sur un service gagnant, 4h34 après la première mise en jeu.

Il affrontera au prochain tour le fantasque Kazakh Alexander Bublik (23e).

Varvara Gracheva (70e) a nettement dominé l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (59e) 6-3, 6-1.

La néo-Française d'origine russe avait été éliminée l'an dernier au deuxième tour (son meilleur résultat à ce jour sur le gazon londonien). Cette année, elle affrontera une autre Ukrainienne, Dayana Yastremska (27e) pour tenter de se hisser au troisième tour.

Qualifiée également, Clara Burel (45e) qui a tranquillement battu l'Allemande Eva Lys (129e), issue des qualifications, 6-2, 6-4. Elle affrontera la Britannique Sonay Kartal (298e).

. Ça casse (6): Mannarino, Janvier, Gaston, van Assche, Parry, Jacquemot

Outre Mannarino et Gaston, victimes de duels franco-français, Maxime Janvier (225e), Luca van Assche (104e), Diane Parry (53e) et Elsa Jacquemot (151e) n'ont pas su saisir leur chance.

Janvier, qui avait fait beaucoup de bruit en arrachant sa qualification pour le tableau principal, a vu sa route barrée par le Chinois Zhizhen Zhang (38e) vainqueur 7-6 (7/4), 6-3, 6-2.

Van Assche n'a pas su profiter de son repêchage des qualifications et a chuté devant l'Italien Fabio Fognini (94e) 6-1, 6-3, 7-5.

Parry a semblé en mesure de pouvoir faire chuter Naomi Osaka (113e) lorsqu'elle a mené 3-1 dans le set décisif avant de finalement s'incliner 6-1, 1-6, 6-4.

Quant à Jacquemot, rappelée in extremis en raison du forfait de dernière minute de Victoria Azarenka, elle n'a pas pu faire douter l'Américaine Sloane Stephens (50e) qui s'est imposée 6-3, 6-3.