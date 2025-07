Wimbledon: "quand on gagne, on récupère mieux", tempère Rinderknech

"Quand on gagne, on récupère mieux", a répondu le Français Arthur Rinderknech, persuadé d'être "d'attaque" vendredi pour son troisième tour à Wimbledon, malgré la fatigue accumulée depuis le début du Grand Chelem.

Le Français vient de passer quatre jours sur les courts de Wimbledon, soit 8h27 de jeu en cumulé, pour disputer ses deux premiers matches, remportés en cinq sets chacun contre Alexander Zverev et Cristian Garin.

Le premier tour contre le N.3 mondial, interrompu lundi soir par le couvre-feu en place à Wimbledon, s'est achevé mardi. Le second tour contre le Chilien a été interrompu mercredi avant que la nuit tombe et a repris jeudi après-midi, avec une conclusion heureuse.

"La joie de la victoire permet toujours de se régénérer. Pour gagner deux fois en cinq sets, je puise mentalement, mais quand on gagne, on récupère mieux. Donc là, je vais faire tout ce qu'il faut et demain (vendredi) je serai d'attaque", a-t-il assuré en conférence de presse.

En plus, "c'était la première des trois nuits où j'ai pu dormir à peu près correctement, j'ai fait un minuit-huit heures du matin, ça fait du bien parce que les deux nuits d'avant j'ai dormi 5 et 4 heures", a-t-il raconté.

Rinderknech a expliqué avoir particulièrement souffert mercredi au début du match contre Garin, sur un "petit court" entre "ombre et lumière", avec "un vent qui tourne".

"J'avais les reflets de toutes les vitres du Central et du Court N.1 de chaque côté, j'avais environ huit couchers de soleil dans les yeux, c'était juste une folie. Sans en rajouter, je ne voyais vraiment pas mon adversaire quand il servait", a-t-il détaillé.

Il s'est retiré du double prévu jeudi après-midi pour privilégier la récupération avant son troisième tour contre le Polonais Kamil Majchrzak (109e).

D'ici-là, "j'essaie de récupérer mes deux jambes et mes deux bras" et ensuite "je prends point par point, set par set, et on verra après", a-t-il dit, questionné sur le tableau relativement ouvert qui l'attend en cas de victoire.