Wimbledon: Sinner, blessé au coude et malmené, se sauve sur abandon

Jannik Sinner vient s'enquérir de la santé de Grigor Dimitrov blessé lors de leur opposition et contraint à l'abandon à Wimbledon, le 7 juillet 2025

Malmené comme rarement, blessé au coude après une chute dans le premier jeu et mené deux sets à zéro, le N.1 mondial Jannik Sinner s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon sur abandon de son adversaire Grigor Dimitrov, échappant comme Novak Djokovic quelques heures plus tôt à une élimination précoce sur le gazon du All England Club.

Alors qu'il venait d'égaliser à 2-2 dans le troisième set après avoir arraché à Sinner ses deux premiers sets du tournoi (6-3, 7-5), l'ex-N.3 mondial s'est assis sur le gazon du Central, grimaçant de douleur et se palpant le torse près de son épaule droite.

Quelques instants plus tard, le Bulgare a quitté le court pour recevoir des soins. A son retour sur le Central, Dimitrov a signifié, en larmes, qu'il n'était pas en mesure de reprendre la partie.

"Je ne considère pas du tout ce résultat comme une victoire", a insisté Sinner. "C'est un moment malheureux auquel aucun d'entre nous n'aime assister", a réagi à chaud l'Italien sur le Central, avant de faire applaudir son adversaire par le public.

Lors d'une conférence de presse écourtée par la modératrice, Sinner a ensuite confirmé s'être à son tour blessé en chutant d'abord sur sa main puis sur son coude droits à 40-40 dans le premier jeu.

"Ça n'avait pas l'air d'une chute très sérieuse, mais j'ai quand même ressenti pas mal de douleurs, particulièrement au service et en coup droit. On va faire une IRM (mardi) pour voir s'il y a quelque chose de grave", a déclaré le N.1 mondial, tandis que Dimitrov était dispensé d'obligations médiatiques "sur avis médical".

Impérial depuis le début du tournoi avec seulement 17 jeux égarés sur la route des huitièmes de finale, Sinner a été dominé deux sets durant par le Bulgare, sous les yeux de l'octuple vainqueur de Wimbledon Roger Federer, installé en tribune royale avec son épouse Mirka.

A 34 ans, Dimitrov a enchaîné lundi soir un cinquième abandon de suite en Grand Chelem. Le Bulgare n'a plus perdu à la régulière dans un des quatre tournois principaux du tennis mondial depuis sa défaite contre Jannik Sinner en quarts de finale de Roland-Garros en 2024.

Novak Djokovic vainqueur de l'Australien Alex De Minaur en 8e de finale du tournoi de Wimbledon, le 7 juillet 2025 AFP

Dans le premier match de la journée sur le Central et malgré un premier set calamiteux contre Alex De Minaur, Novak Djokovic avait maintenu intacts lundi ses espoirs de décrocher un 25e titre record en Grand Chelem, en se qualifiant 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 pour les quarts de finale de Wimbledon.

Surnommé "Demon", l'Australien Alex De Minaur (11e mondial) a été diabolique l'espace d'un set contre Novak Djokovic (6e), corrigé 6-1 en une demi-heure avant de progressivement prendre le contrôle de la partie remportée 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 en remontant un break de retard dans la quatrième manche.

Swiatek retrouve les quarts

"A certains moments, j'aurais bien aimé avoir le toucher délicat de l'homme qui me regarde depuis la tribune royale, ça m'aurait aidé", a plaisanté Djokovic en référence à Federer.

Le Serbe de 38 ans affrontera en quarts de finale l'Italien Flavio Cobolli (24e), avant une éventuelle demi-finale contre Sinner, qui affrontera pour sa part l'Américain Ben Shelton au prochain tour.

Iga Swiatek contre Clara Tauson à Wimbledon le 7 juillet 2025 AFP

Sur le court N.1, le 10e mondial a battu pour la troisième fois Lorenzo Sonego (47e) en Grand Chelem cette saison, après ses victoires en quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier et au premier tour de Roland-Garros en mai.

Dans le tableau féminin, la journée s'est achevée par la qualification d'Iga Swiatek (4e) contre la Danoise Clara Tauson (22e), diminuée et battue 6-4, 6-1 en un peu plus d'une heure.

"Je n'arrivais pas à bien respirer (...) Je n'avais aucune puissance dans mes jambes ni dans mon bras", a expliqué Tauson.

La Polonaise de 24 ans retrouve les quarts de finale à Wimbledon deux ans après s'y être hissée pour la première fois et affrontera la Russe Liudmila Samsonova (19e), présente pour la première fois à ce niveau.

Belinda Bencic (35e) et Mirra Andreeva (7e mondiale à 18 ans), plus jeune quart-de-finaliste à Wimbledon depuis 2007, s'affronteront dans l'autre quart de finale de cette moitié de tableau.