Wimbledon: Solana Sierra, l'art de saisir sa chance

Éliminée au dernier tour des qualifications de Wimbledon mais repêchée en dernière minute, l'Argentine Solana Sierra (101e mondiale) a saisi sa chance pour devenir vendredi la première "lucky loser" à rallier les huitièmes de finale du Grand Chelem londonien.

Il y a neuf jours, la droitière de 21 ans s'était inclinée face à l'Australienne Talia Gibson (126e) après s'être procurée une balle de match. Passant la nuit suivante à rejouer ce point dans sa tête, elle pensait devoir remettre à plus tard sa première participation à Wimbledon.

Mais en raison du forfait de dernière minute de la Belge Greet Minnen, elle a finalement intégré le tableau final. Tombeuse de l'Australienne Olivia Gadecki (103e) puis de la Britannique Katie Boulter (43e) lors des deux premiers tours, elle est devenue la première Argentine depuis Gisela Dulko en 2009 à atteindre le troisième tour à Wimbledon.

Face à l'Espagnole Cristina Bucsa (102e) vendredi, écartée 7-5, 1-6, 6-1, la finaliste de Roland-Garros juniors en 2022 s'est hissée en huitièmes, où elle défiera l'Allemande Laura Siegemund, autre surprise du tournoi qui a éliminé la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (8e).

"J'essaie de me dire que j'ai ma place ici. C'est un peu fou pour l'instant, mais je pense que mon jeu et mon niveau ont leur place ici", a déclaré Sierra après sa troisième victoire à Wimbledon, qui est également son troisième succès sur le circuit principal.

Aléas d'un parcours inespéré, la jeune joueuse a été contrainte de trouver un nouveau logement pour rester à Londres encore au moins jusqu'à dimanche.

"C'est la quatrième fois (qu'elle change de logement depuis le début du tournoi, NDLR) mais maintenant on a un endroit où rester jusqu'à mardi", coup d'envoi des quarts de finale, a-t-elle souri sous le regard de sa mère.

Un an après avoir disputé le premier match de sa carrière sur gazon, lors des qualifications de Wimbledon où elle avait été battue au premier tour, Sierra a raconté apprécier tout particulièrement cette surface.

"Cette année on est venus ici une semaine avant les qualifications et je me suis plue sur cette surface" qui "correspond vraiment à mon jeu", a détaillé la joueuse, plus habituée jusque-là à briller sur terre battue et sur le circuit secondaire.

"Autre mentalité"

Née à Mar del Plata, sur la côte Atlantique, Sierra a quitté l'école à "13 ou 14 ans" pour se consacrer à 100% à la petite balle jaune.

L'Allemande Laura Siegemund célèbre sa victoire contre l'Américaine Madison Keys lors de leur match du troisième tour du simple dames de Wimbledon 2025, à Wimbledon, le 4 juillet 2025 AFP

"Pour moi, il n'y avait que le tennis. Quand j'étais plus jeune, je faisais d'autres sports, mais j'ai décidé de ne faire que du tennis et je pense que c'est à cet âge-là que je me suis dit que j'étais douée pour ça", s'est-elle souvenue.

Pensionnaire de l'académie de Rafael Nadal à Majorque depuis le mois de mars, Solana Sierra a remporté début avril à Antalya son premier titre en WTA 125, le deuxième échelon du circuit.

Quelques mois plus tôt, à l'US Open 2024, elle avait gagné pour la première fois sa place dans le tableau final d'un Grand Chelem, une performance rééditée en mai à Roland-Garros.

Si elle a été éliminée au premier tour à Paris comme à New York, la jeune joueuse a raconté appréhender les tournois majeurs avec "une autre mentalité" cette saison.

"L'an dernier, j'ai joué les qualifications de tous les Grand Chelem. C'était une super expérience mais cette année je crois davantage en moi et en ma capacité à faire mieux dans les grands tournois", a-t-elle raconté.

Félicitée par ses compatriotes et idoles Gabriela Sabatini, lauréate de l'US Open 1990 et finaliste à Wimbledon en 1991, et David Nalbandian, également finaliste sur le gazon de l'All England Club en 2002, Sierra espère poursuivre l'aventure face à Siegemund.

L'Argentine Solana Sierra lors de sa rencontre du troisième tour du tournoi de Wimbledon 2025 face à l'Espagnole Cristina Bucsa, à Wimbledon, le 4 juillet 2025 AFP

"Je pense que toutes les deux, nous ne pensions pas aller aussi loin", a commenté l'Allemande de 37 ans, qui voit en son adversaire une joueuse qui a le potentiel de jouer les premiers rôles.

Même en cas de défaite face à Siegemund, le nouveau classement de Sierra devrait lui permettre d'intégrer directement le tableau final de l'US Open. De quoi se rapprocher un peu plus de son rêve: remporter un tournoi du Grand Chelem.