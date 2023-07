Wimbledon: Swiatek enfin en quarts

A sa quatrième tentative, la N.1 mondiale Iga Swiatek s'est enfin qualifiée dimanche pour les quarts de finale de Wimbledon, non sans avoir sauvé deux balles de match.

Le match de Novak Djokovic, qui tente lui de se qualifier pour son 14e quart londonien, a été interrompu par le couvre-feu en vigueur sur le tournoi à 23h00 alors que le Serbe venait de remporter le deuxième set et menait 7-6 (8/6), 7-6 (8/6) face au Polonais Hubert Hurkacz (18e).

"Elle a eu une balle de match, non ? Je ne sais même pas si ça m'était déjà arrivé de gagner après avoir sauvé une balle de match", a raconté Swiatek visiblement exténuée psychologiquement après sa victoire 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-3 en trois grosses heures contre la Suissesse Belinda Bencic (14e).

"Dans ces moments, il faut essayer de jouer sans trop avoir peur parce qu'en général c'est celle qui a la balle de match en sa faveur qui a le plus de pression", a-t-elle ajouté.

Titrée à Roland-Garros en 2020, 2022 et 2023 ainsi qu'à l'US Open 2022, la Polonaise de 22 ans n'avait encore jamais passé les huitièmes à Londres.

Elle sera opposée pour une place en demies à l'Ukrainienne Elina Svitolina (76e), victorieuse de la Bélarusse Victoria Azarenka (20e) 2-6, 6-4, 7-6 (11/9). Les deux joueuses se sont quittées sans se serrer la main en s'évitant soigneusement.

Les yeux embués

Elina Svitolina les yeux embués apprécie le soutien du public contre Victoria Azarenka à Wimbledon, le 9 juillet 2023 AFP

"C'est le deuxième moment le plus heureux de ma vie après la naissance de ma fille", a confié Svitolina, les yeux embués.

L'autre quart de finale du haut du tableau opposera également deux joueuses qui n'avaient encore jamais atteint ce stade à Wimbledon: l'Américaine Jessica Pegula (4e) et la Tchèque Marketa Vondrousova (42e).

Pegula n'a mis que 1h15 pour battre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (60e) 6-1, 6-3.

A 29 ans, elle n'avait encore jamais dépassé le troisième tour sur le gazon londonien, atteint une seule fois, l'an dernier.

"Je suis si heureuse d'être enfin en quarts ici. J'espère qu'un jour mon nom sera sur un mur", a déclaré l'Américaine en référence aux panneaux accrochés sous les tribunes du Centre Court où sont inscrits tous les lauréats du tournoi.

Elle tentera mardi de faire un pas de plus vers ce rêve, et de se hisser pour la première fois dans le dernier carré d'un Majeur, en affrontant Vondrousova qui a écarté sa compatriote Marie Bouzkova (33e) 2-6, 6-4, 6-3.

Le Russe Roman Safiullin vainqueur inattendu du Canadien Denis Shapovalov, le 9 juillet 2023 à Wimbledon AFP

Dans le tableau masculin, deux Russes se sont aussi qualifiés pour leur premier quart à Londres: Andrey Rublev a mis plus de trois heures et quart pour battre le Kazakh Alexandre Bublik (26e) 7-5, 6-3, 6-7 (6/8), 6-7 (5/7), 6-4, et le beaucoup plus inattendu Roman Safiullin (92e) s'est défait 3-6, 6-3, 6-1, 6-3 d'un Denis Shapovalov (29e) diminué par une blessure récurrente à un genou.

Rublev a livré un match épique au début duquel il s'est blessé à l'index droit en plongeant sur une volée.

"Chanceux"

Etait-ce bien raisonnable de plonger ainsi ? "Evidemment que ça valait le coup, puisque je suis en quarts !", a-t-il affirmé sans hésitation.

Malgré l'âpreté du combat, et les 39 aces réussis par son adversaire, Rublev n'a jamais perdu son service, sauvant les cinq balles de break qu'il a eues à défendre.

Andrey Rublev vainqueur du Kazakh Alexander Bublik à Wimbledon, le 9 juillet 2023 AFP

Et c'est sur un nouveau plongeon, mais cette fois du fin fond du court et qui a laissé Bublik incrédule plusieurs secondes, que Rublev s'est offert une troisième balle de match, convertie par un ace.

"C'est le coup le plus chanceux de ma carrière", a-t-il reconnu.

Son prochain adversaire devrait être le grand favori du tournoi, Novak Djokovic.

Quant à Safiullin, c'est tout simplement la première fois qu'il joue à Wimbledon et la première fois en cinq tentatives qu'il passe le deuxième tour en Grand Chelem.

"C'est mon premier Wimbledon et j'atteins les quarts de finale... Je n'arrive pas à réaliser", a commenté le Russe de 25 ans.

Le tour prochain sera compliqué puisqu'il défiera Jannik Sinner qui avait perdu l'an dernier en quarts face à Djokovic.

L'Italien (8e) a dominé dimanche le Colombien Daniel Galan (85e mondial) 7-6 (7/4), 6-4, 6-3.

"J'aime vraiment jouer ici. J'aime l'atmosphère si spéciale", a déclaré Sinner qui a déjà joué les quarts dans tous les Majeurs sans jamais aller plus loin.