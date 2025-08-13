WNBA: "Je dois m'ajuster à mon rôle" de remplaçante, dit Johannès à l'AFP

Le
13 Aoû. 2025 à 09h39 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La Française Marine Johannès avec New York Liberty, face à Dallas, le 28 juillet 2025

La Française Marine Johannès avec New York Liberty, face à Dallas, le 28 juillet 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives
Stacy Revere
Partager 3 minutes de lecture

La Française Marine Johannès, qui dispute sa quatrième saison en WNBA avec les championnes en titre du New York Liberty, essaie de "s'ajuster" à son statut de remplaçante, a-t-elle expliqué à l'AFP mardi avant un succès 105-97 sur le parquet des Los Angeles Sparks.

Son entraîneure Sandy Brondello assure que le Liberty, 2e au classement, "aime mettre la balle dans les mains de Marine", pour "sa créativité au départ des actions". "On a confiance en Marine, on veut qu'elle soit elle-même, c'est à dire agressive", a-t-elle dit de son arrière, qui a aidé avec 9 points, 4 rebonds et 4 passes mardi.

La vice-championne olympique à Paris, aux coups d'éclats ponctuels en WNBA, n'a pas disputé l'Eurobasket avec l'équipe de France. La "magicienne" pense qu'il y a "des choses qui doivent évoluer" chez les Bleues, après une 4e place frustrante fin juin.

QUESTION: Comment vivez-vous votre quatrième saison WNBA (après 2019, 2022 et 2023)?

REPONSE: "J'ai un rôle différent qu'en Europe ou en équipe de France, donc je dois surtout m'ajuster à mon rôle. Forcément, il y a toujours des hauts et des bas dans la saison, mais ma coach a l'air assez contente de la façon dont je joue, comment j'essaie d'aider l'équipe, de mon intensité aussi, surtout en attaque, où je vais essayer de relancer le jeu, d'amener de la course, de la transition. C'est un peu tout ça."

Q: Vous sortez du banc et devez vous contenter de 18 minutes en moyenne (6,8 points). Est-ce frustrant?

R: "Je savais qu'en venant ici, j'atterrissais dans l'équipe qui est championne. Il y a déjà un cinq majeur bien installé, forcément je ne peux pas demander une place de titulaire. Il y a des joueuses qui sont déjà là et bien en place. C'est normal. J'accepte mon rôle. Mais oui, forcément, en tant que joueuse, on veut toujours jouer plus, on veut toujours faire plus. Je suis aussi consciente que ça se joue sur la durée. Dans notre équipe, tout le monde peut apporter, on a un banc qui apporte vraiment à chaque fois. C'est vachement intéressant."

Q: Avez-vous pu regarder l'Euro de l'équipe de France?

R: "J'ai regardé la demi-finale et un peu de la petite finale. Mais je n'ai pas pu tout regarder parce qu'à chaque fois, ça tombait pendant des heures pas possibles pour moi."

Q: Qu'en avez-vous pensé?

R: "J'ai forcément été déçue pour elles. C'était une année où, en tout cas sur le papier, on pouvait gagner cette médaille d'or. Après, je pense qu'il y a des choses qui doivent aussi évoluer dans l'équipe. Et je pense qu'on doit tous, peut-être pas se remettre en question, mais travailler ensemble, trouver une solution pour pouvoir évoluer. Après la médaille d'argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait, qu'on ne remettrait rien en question. Et je pense que peu importe, première place, deuxième place, il faut toujours essayer d'avancer et trouver des solutions. Ce sera le gros point à faire sur l'avenir. Parce qu'on a tout pour réussir. On a le talent. Sur le terrain, on peut faire tout ce qu'on veut en vrai."

Propos recueillis par Robin GREMMEL

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

alpha Diallo
Sport

Afrobasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

jtchapter: Sénégal : enquête sur l'élection du président de la Fédération de Football
Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

Chaîne de montagnes de l'Himalaya près de Katmandou le 7 février 2020
Sport

Le Népal supprime les droits d'ascension pour 97 sommets montagneux

34.05223, -118.24368

À la une

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

International

Le traité sur le plastique "au bord du gouffre"

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival, Valls regrette un choix "incompréhensible"

International

Ukraine : l'armée russe accélère au moment où Zelensky s'adresse à Trump

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar