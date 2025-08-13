WNBA: "Je dois m'ajuster à mon rôle" de remplaçante, dit Johannès à l'AFP

La Française Marine Johannès, qui dispute sa quatrième saison en WNBA avec les championnes en titre du New York Liberty, essaie de "s'ajuster" à son statut de remplaçante, a-t-elle expliqué à l'AFP mardi avant un succès 105-97 sur le parquet des Los Angeles Sparks.

Son entraîneure Sandy Brondello assure que le Liberty, 2e au classement, "aime mettre la balle dans les mains de Marine", pour "sa créativité au départ des actions". "On a confiance en Marine, on veut qu'elle soit elle-même, c'est à dire agressive", a-t-elle dit de son arrière, qui a aidé avec 9 points, 4 rebonds et 4 passes mardi.

La vice-championne olympique à Paris, aux coups d'éclats ponctuels en WNBA, n'a pas disputé l'Eurobasket avec l'équipe de France. La "magicienne" pense qu'il y a "des choses qui doivent évoluer" chez les Bleues, après une 4e place frustrante fin juin.

QUESTION: Comment vivez-vous votre quatrième saison WNBA (après 2019, 2022 et 2023)?

REPONSE: "J'ai un rôle différent qu'en Europe ou en équipe de France, donc je dois surtout m'ajuster à mon rôle. Forcément, il y a toujours des hauts et des bas dans la saison, mais ma coach a l'air assez contente de la façon dont je joue, comment j'essaie d'aider l'équipe, de mon intensité aussi, surtout en attaque, où je vais essayer de relancer le jeu, d'amener de la course, de la transition. C'est un peu tout ça."

Q: Vous sortez du banc et devez vous contenter de 18 minutes en moyenne (6,8 points). Est-ce frustrant?

R: "Je savais qu'en venant ici, j'atterrissais dans l'équipe qui est championne. Il y a déjà un cinq majeur bien installé, forcément je ne peux pas demander une place de titulaire. Il y a des joueuses qui sont déjà là et bien en place. C'est normal. J'accepte mon rôle. Mais oui, forcément, en tant que joueuse, on veut toujours jouer plus, on veut toujours faire plus. Je suis aussi consciente que ça se joue sur la durée. Dans notre équipe, tout le monde peut apporter, on a un banc qui apporte vraiment à chaque fois. C'est vachement intéressant."

Q: Avez-vous pu regarder l'Euro de l'équipe de France?

R: "J'ai regardé la demi-finale et un peu de la petite finale. Mais je n'ai pas pu tout regarder parce qu'à chaque fois, ça tombait pendant des heures pas possibles pour moi."

Q: Qu'en avez-vous pensé?

R: "J'ai forcément été déçue pour elles. C'était une année où, en tout cas sur le papier, on pouvait gagner cette médaille d'or. Après, je pense qu'il y a des choses qui doivent aussi évoluer dans l'équipe. Et je pense qu'on doit tous, peut-être pas se remettre en question, mais travailler ensemble, trouver une solution pour pouvoir évoluer. Après la médaille d'argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait, qu'on ne remettrait rien en question. Et je pense que peu importe, première place, deuxième place, il faut toujours essayer d'avancer et trouver des solutions. Ce sera le gros point à faire sur l'avenir. Parce qu'on a tout pour réussir. On a le talent. Sur le terrain, on peut faire tout ce qu'on veut en vrai."

Propos recueillis par Robin GREMMEL