WRC: l'inusable Ogier remporte le Rallye du Portugal

Le pilote de rallye français Sébastien Ogier et son co-pilote Vincent Landais au volant de leur Toyota lors de la 15e épreuve spéciale du rallye du Portugal, 5e manche du championnat du monde des rallyes WRC, à Vieira do Minho le 17 mai 2025.

Inusable Sébastien Ogier ! L'octuple champion du monde français de 41 ans a remporté une nouvelle victoire au Rallye du Portugal, cinquième manche du championnat du monde WRC, dimanche à l'issue d'une dernière journée maîtrisée.

Au volant de sa Toyota Yaris, le Gapençais a ainsi décroché la 63e victoire de sa carrière en WRC, la septième sur les pistes portugaises, un record, après celles de 2010, 2011, 2013, 2014, 2017 et 2024.

"Malgré les années j'arrive à rester compétitif ! Merci à l'équipe, c'est vraiment fou, a savouré Ogier après avoir fêté sa son succès sur le toit de son bolide. On a prouvé qu'on savait gérer les courses. Ca a été une belle bataille avec Ott (Tanak), ça a été un peu injuste pour lui mais on a réussi à amener la voiture à bon port".

Le Français, qui ne dispute que quelques courses cette saison comme les années précédentes, se montre très régulier en 2025 puisqu'il a réalisé trois podiums en trois courses avec déjà un succès à Monte-Carlo fin janvier et une deuxième place aux Canaries fin avril.

Longtemps en embuscade derrière Ott Tänak, l'octuple champion a profité d'un problème mécanique de l'Estonien, qui a perdu sa direction assistée samedi en fin de journée, pour prendre les commandes de l'épreuve et ne plus les lâcher.

Ogier a abordé la journée de dimanche avec 27 secondes d'avance sur Rovanperä et 36 sur Tänak. Après s'être fait peur dans la première spéciale, où il a perdu plus de dix secondes, il a géré à merveille le reste de la journée, grappillant même 3 points de plus avec sa quatrième place au classement de la journée et sa cinquième place lors de la dernière spéciale, la "Power stage".

Même s'il a laissé filer la victoire, Tänak a fait le plein de points dimanche (10) et repart du Portugal avec 27 points précieux.

Neuville et Evans décevants

Le Français Sébastien Ogier (à gauche) et l'Estonien Ott Tänak (à droite) à l'arrivée du rallye du Portugal, 5e manche du championnat du monde des rallyes WRC, à Fafe le 18 mai 2025. AFP

Le champion du monde en titre Thierry Neuville (Hyundai) doit se contenter de la quatrième place à l'issue d'une nouvelle course décevante. "Je suis déçu, je pensais qu'on méritait plus en tant qu'équipe. Le week-end a été dur", a souligné le Belge.

Le leader du championnat, le Britannique Elfyn Evans, a pris la sixième place après avoir notamment dû ouvrir la route vendredi, perdant beaucoup de temps.

"On est déçu du résultat final, ce n'était pas facile d'ouvrir la route vendredi mais on aurait pu mieux faire", a déclaré le Gallois, qui restait sur sept podiums consécutifs.

Il conserve toutefois une confortable avance de 30 points sur Rovanperä et 32 sur Ogier, qui ne devrait pas pouvoir lutter pour le titre en ne disputant pas toutes les courses. Tänak et Neuville pointent, eux, à 34 et 40 longueurs d'Evans après cinq manches sur les 14 prévues cette saison.