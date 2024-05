WRC: Ogier nouveau recordman du rallye du Portugal

La Toyota du Français Sébastien Ogier et de son co-pilote Vincent Landais lors du rallye du Portugal, le 11 mai 2024 à Montim

Record battu! Le Français Sébastien Ogier (Toyota) est devenu dimanche le détenteur du plus grand nombre de victoires (6) au rallye du Portugal en remportant l'édition 2024 avec moins de huit secondes d'avance sur l'Estonien de Hyundai Ott Tänak à l'issue d'un weekend riche en rebondissements.

Déjà vainqueur sur les terres lusitaniennes en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2017, l'octuple champion du monde des rallyes détrône le Finlandais Markku Alen, figure du monde des rallyes des années 1970 et 1980, avec qui il était jusqu'à présent co-détenteur du record.

Ogier (40 ans), qui ne dispute que certaines épreuves de la saison, s'est emparé des commandes de la 5e manche du championnat samedi, à la faveur des abandons de deux de ses coéquipiers chez Toyota: accident et tonneau pour le champion du monde en titre Kalle Rovanperä, et casse mécanique pour le Japonais Takamoto Katsuta.

Dimanche Ogier a géré son avance de 11,9 secondes sur Ott Tänak lors des quatre dernières spéciales tracées sur la terre des routes du nord du Portugal, avant de remporter la 60e victoire de sa carrière.

Troisième de l'épreuve à plus d'une minute, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) augmente son avance au championnat du monde avec dorénavant 24 points d'avance sur son poursuivant Elfyn Evans, dernière Toyota franchissant la ligne d'arrivée sur les quatre engagées.

Le Britannique a connu lui aussi quelques déboires à l'image de sa fuite de liquide de refroidissement, ou lorsque son copilote Scott Martin a dû lire ses notes sur son téléphone portable après avoir égaré son carnet vendredi.

Au volant de sa Ford, Adrien Fourmaux chipe la quatrième place à Dani Sordo (Hyundai). Le Français s’offre ainsi un quatrième top cinq en cinq départs cette saison.

Prochain rendez-vous pour les concurrents du WRC la Sardaigne, avec sans doute encore plus de chaleur et des routes toujours plus cassantes lors du Rally Italia Sardegna dès le 30 mai.