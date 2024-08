WRC: Sébastien Ogier remporte le rallye de Finlande, Neuville prend le large au championnat

L'équipage vainqueur du rallye de Finlande WRC composé de Sébastien Ogier et Thierry Landais (au centre), entouré des deuxièmes Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (à gauche) et des troisièmes Adrien Fourmaux et Alexandre Coria (à droite) à Jyväskylä (Finlande) le 4 août 2024.