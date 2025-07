WRC: Solberg continue de régner en maitre en Estonie

Le pilote suédois Oliver Solberg et son équipier britannique Elliott Edmondson (Toyota) lors du rallye WRC d'Estonie près d'Otepää le 19 juillet 2025.

Le jeune Suédois Oliver Solberg continue de surprendre en dominant au nez et à la barbe des cadors, le rallye d'Estonie, 8e manche sur 14 du championnat du monde des rallyes WRC.

Il possédait à la fin de la journée troisième samedi une avance de 21,1 secondes sur la Hyundai du local de l'étape, Ott Tänak, champion du monde 2019, et de 25,1 secondes sur le Belge Thierry Neuville, également sur Hyundai, le champion du monde sortant.

Solberg, 23 ans, s'est vu offrir pour ce rallye par Toyota le volant d'une WRC1, la catégorie reine, alors qu'il dispute habituellement le championnat WRC2, la catégorie inférieure, dont il occupait la tête avant cette manche.

Il en fait très bon usage et s'est adjugé depuis le début du rallye pas moins de 7 épreuves spéciales sur 17. Il faut dire qu'il a de qui tenir puisque son père, le Norvégien Petter Solberg, a été champion du monde WRC en 2003. La mère d'Oliver, Pernilla, est elle suédoise et s'est aussi illustrée en rallye.

Si Solberg domine les débats, Tänak et Neuville, coéquipiers chez Hyundai, se livrent à une lutte féroce pour la 2e place et seulement 4 secondes les séparaient samedi soir au profit de l'Estonien.

En revanche, l'actuel leader du championnat, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), est relégué à la 7e place à plus de 1 min 30 de Solberg.

Son dauphin, l'octuple champion du monde français Sébastien Ogier (Toyota), ne participe pas à toutes les manches du championnat même s'il en a déjà remporté trois depuis le début de la saison. Absent en Estonie, il fera son retour en Finlande à la fin du mois.

Tänak, actuellement 3e du championnat avec 12 points de retard sur Evans, a donc un coup à jouer chez lui où un bon résultat pourrait lui permettre de s'emparer de la tête du championnat.

Quant à Solberg, s'il ne rencontre pas de pépin d'ici la fin du rallye dimanche, il ne devrait pas avoir à craindre les consignes d'équipe puisque ce sont deux Hyundai qui le suivent et que la Toyota la plus proche est celle du Finlandais Kalle Rovanperä en 4e position à plus de 51 secondes de lui.

En l'absence d'Ogier, l'autre pilote français engagé en WRC1, Adrien Fourmaux (Hyundai), était samedi soir 5e à 1 min 8 sec du leader.

. Classement provisoire du Rallye d'Estonie, 8e manche sur 14 du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la 3e journée samedi:

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (SUE-GBR/Toyota): 02:08:05.4

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) +21.1

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +25.1

4. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +51.6

5. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +01:08.2

6. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) +01:16.8

7. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +01:30.4

....

Vainqueurs des épreuves spéciales:

Oliver Solberg (ES2, ES4, ES7, ES9, ES10, ES11, ES15), Ott Tänak (ES3, ES5, ES12, ES14, ES16), Thierry Neuville (ES1, ES8, ES13, ES17), Adrien Fourmaux (ES6).